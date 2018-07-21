«Европейские будни»: украинские неонацисты издевались над человеком при поддержке полиции в центре Чернигова

Жуткая история произошла в самом центре украинского Чернигова. Группа радикалов из батальона «Азов» издевалась над несчастным мужчиной. О своем позорном поступке они сообщили в Facebook.

Вначале записи человек привязан к столбу в окружении группы «азовцев». На его груди «патриоты» разместили надпись: «Я — опущенный ватник. Плюйте в меня».

Сам пострадавший вовсе не был способен к сопротивлению или хотя бы словесному протесту. Пожалуй, наиболее точно описала заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова.

«По виду — человек явно не в себе, нищий, больной, слабый. На самой нижней социальной ступени. Идеальная кукла для самосуда — раб, не способный не то что дать сдачи, а дать себе отчет, кто он и что он», — написала Крюкова, с которой трудно не согласиться.

Трансляцию с места событий организовал ветеран АТО Александр Тарнавский. На видео нацисты рассказывают, что якобы их мученик десять лет провел в местах лишения свободы за изнасилование несовершеннолетних. А выйдя на свободу, он якобы повредил памятник «Небесной сотне» — людям, погибшим в ходе государственного переворота на Украине.

До массовой резни остался один шаг. Нацики есть нацики! — Валентин (@0EE8gA9juBOT9Ot) July 21, 2018

Молодые люди плюют в лицо своей жертве, жалуясь, что слюна на исходе из-за сильной жары. Действительно ли мужчина совершил поступки, о которых говорят «азовцы», судить трудно. Но жестокая расправа в центре города вызвала возмущение у жителей Чернигова. Горожане начали стягиваться к позорному столбу. В завязавшейся беседе неонацисты предложили своим собеседникам вызвать полицию. Люди последовали разумному совету, и вскоре полиция действительно прибыла.

«Это наша купленная полиция», — весело прокомментировал автор видео.

Стражи правопорядка сполна оправдали это не очень высокое звание. Первым делом они пожали руки карателям, не обращая внимания на несчастного человека и толпу возмущенных людей.

Неонацисты с шутками прибаутками начали рассказывать, как мужчина попросил приковать его к столбу и поплевать на него. Полицейские обратились к самому пострадавшему. Но тот находился в жалком состоянии, и, кажется, не отдавал себе отчет в происходящем. На сим правоохранители сочли служебный долг выполненным и удалились восвояси.

Это видео будут показывать критики Украины. Чернигов наши дни. "21 век, европейская Украина"... Приехавшая полиция делает вид что всё нормально?! https://t.co/ryXYJ8f6fu — Альберт Худайбердин (@arh1744) July 21, 2018

Неравнодушные черниговцы вызвали скорую, но прибывшие медики побоялись оказать несчастному помощь. Затем снова появились полицейские. На этот раз страдальца отвязали. Ясное дело, о каких-то следственных действиях в отношении его мучителей речь не шла. Радикалам на Украине дозволено все. Яркое тому подтверждение — открытое и безнаказанное убийство Олеся Бузины.

Можно привести и более свежие примеры. Зарезавший человека одесский «активист» Сергей Стерненко находится вовсе не в СИЗО. Он дает советы депутатам профильных комитетов Верховной рады.

Учинившие разгром лагеря ромов с летальным исходом активисты «С 14» получают деньги на «охрану общественного порядка» из государственного бюджета. Что уж говорить о таких « мелких шалостях», как издевательство над человеком в центре Чернигова.

Суд Линча не остался без внимания СМИ и простых украинцев.

«Все одичали. Позор». «Ужас. Очень хочется верить, что этот позорный поступок не сойдёт с рук мнимым патриотам», — написала пользователь Facebook Юлия Демещук.

Хочется, конечно, да не очень верится. Как уже отмечалось, полицейские не стали «заморачиваться» процессуальным оформлением преступления. Стражи порядка явно не испытывают энтузиазма к расследованию преступления.

Да и любые попытки как бы официальных киевских властей бросить вызов радикалам неизбежно оборачиваются провалом. События развиваются по стандартному сценарию: робкая попытка «наезда» в правовом поле — возмущение активистов — позорное отступление власти.

Так было, когда прокуратура «простила» «героям АТО» мародерство и разбои. Небольшой «флешмоб» от побратимов — и генпрокурор Луценко уже мчится в здание суда спасать «батю».

Так было, когда прокуроры хотели привлечь к ответственности активиста Бубенчика, убивавшего «беркутовцев» на Майдане. Возмущения братьев-бубенчиков быстро заставили следствие переосмыслить свое поведение.

Аналогичная судьба постигла и попытку властей обуздать радикалов, блокировавших железнодорожное сообщение с Донбассом. Порошенко пытался запугать «патриотов», но они как-то не очень испугались. В итоге глава государства счел за лучшее легализовать блокаду.

Обратный пример можно привести лишь один. Геям удалось гордо прошагать по Крещатику несколько сотен метров, несмотря на осуждение радикалов. Но стычки «активистов» с полицией, по общему мнению, были лишь театральной постановкой. А вот людям с традиционной ориентацией и без ошейников рассчитывать на такую защиту не приходится.

Популярный блогер Анатолий Шарий посвятил инциденту в Чернигове отдельный материал.

«В европейской Украине возвращается практика позорных столбов, на подходе побитие камнями и закапывание», — отметил Шарий.

На происшествие отозвался один из самых известных юристов времен «преступной власти» Андрей Портнов. По его мнению, ответственность за чудовищный случай несет лично президент страны.

«Петр Алексеевич, это Вы создали такое государство. Никто больше не виноват. Ни полуразвитые активисты, ни полицейские. Только Вы. Один».

Но эта мысль представляется спорной. Следует признать, что прочные основы будущего ужаса были заложены на Майдане. Насильственный государственный переворот под крики «Смерть врагам» и «Москалей на ножи» вряд ли можно назвать удачной идеей.

К моменту инаугурации Порошенко украинское общество уже находилось в очевидно нездоровом состоянии. Военный конфликт в Донбассе шел полным ходом, «активисты» всех мастей почувствовали запах крови. Мог ли Порошенко повернуть русло украинской истории в другую сторону? Едва ли. Кукловоды «революции достоинства» поставили перед своими протеже совсем иные задачи.

Обещания президента «закончить АТО за несколько часов» оказались лишь пустым звуком. Да и на подконтрольной Киеву территории глубина раскола общества чрезвычайно велика.

Но большинство украинцев больше не хочет так жить. Рейтинг действующего президента страны неумолимо падает. Налаживать нормальную жизнь в стране будет кто-то другой.

Остается надеяться, что украинцам удастся сформировать более достойную власть.