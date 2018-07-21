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Политика
«Это происходит на наших глазах»: в Совфеде отреагировали на слова Климкина о «репетиции развала Украины»
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    «Это происходит на наших глазах»: в Совфеде отреагировали на слова Климкина о «репетиции развала Украины»

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    Франц Клинцевич

    Москва, 21 июля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что референдум в Донбассе станет «попыткой отрепетировать развал Украины». Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич констатировал, что Киев настроен лишь на силовое решение кризиса.

    Клинцевич раскритиковал заявление Климкина об идее референдума на юго-востоке.

    «К развалу Украины может привести только политика ее нынешней власти, что и происходит на наших глазах», — констатировал российский сенатор.

    Он предупредил украинского министра, что война в Донбассе неизбежно ускорит развал страны, и Киев должен приступить к выполнению своих обязательств, прописанных в минских соглашениях. Клинцевич отметил, что альтернативного пути быть не может, если «действующая власть Украины реально заинтересована в сохранении ее как единого государства».

    «Своим заявлением он [Климкин], по сути, подтвердил намерение Киева и дальше практиковать исключительно силовой путь решения проблемы Донбасса, — заметил член Совета Федерации. — Любые иные предложения даже не рассматриваются, режим отвергает их буквально с порога».

    Павел Климкин

    Автор: Катерина Иванова
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