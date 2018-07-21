«Это происходит на наших глазах»: в Совфеде отреагировали на слова Климкина о «репетиции развала Украины»

Москва, 21 июля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что референдум в Донбассе станет «попыткой отрепетировать развал Украины». Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич констатировал, что Киев настроен лишь на силовое решение кризиса.

Клинцевич раскритиковал заявление Климкина об идее референдума на юго-востоке.

«К развалу Украины может привести только политика ее нынешней власти, что и происходит на наших глазах», — констатировал российский сенатор.

Он предупредил украинского министра, что война в Донбассе неизбежно ускорит развал страны, и Киев должен приступить к выполнению своих обязательств, прописанных в минских соглашениях. Клинцевич отметил, что альтернативного пути быть не может, если «действующая власть Украины реально заинтересована в сохранении ее как единого государства».