«Это происходит на наших глазах»: в Совфеде отреагировали на слова Климкина о «репетиции развала Украины»
Москва, 21 июля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что референдум в Донбассе станет «попыткой отрепетировать развал Украины». Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич констатировал, что Киев настроен лишь на силовое решение кризиса.
Клинцевич раскритиковал заявление Климкина об идее референдума на юго-востоке.
«К развалу Украины может привести только политика ее нынешней власти, что и происходит на наших глазах», — констатировал российский сенатор.
Он предупредил украинского министра, что война в Донбассе неизбежно ускорит развал страны, и Киев должен приступить к выполнению своих обязательств, прописанных в минских соглашениях. Клинцевич отметил, что альтернативного пути быть не может, если «действующая власть Украины реально заинтересована в сохранении ее как единого государства».
«Своим заявлением он [Климкин], по сути, подтвердил намерение Киева и дальше практиковать исключительно силовой путь решения проблемы Донбасса, — заметил член Совета Федерации. — Любые иные предложения даже не рассматриваются, режим отвергает их буквально с порога».