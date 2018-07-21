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Сирия: работы по восстановлению электроснабжения в Восточной Гуте продолжаются по 15 часов в день
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    Сирия: работы по восстановлению электроснабжения в Восточной Гуте продолжаются по 15 часов в день

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    Сирия: работы по восстановлению электроснабжения в Восточной Гуте продолжаются по 15 часов в день

    Москва, 21 июля. Сирия продолжает восстановление электроснабжения в Восточной Гуте, электрики работают по 15 часов в день. В настоящее время в районе частично или полностью разрушены порядка 95% электросетей.

    Как сообщают сирийские инженеры, бригады электриков меняют поврежденные опоры линий электропередачи, часть недостающих конструкций они вынуждены изготавливать самостоятельно.

    Уточняется, что для полной электрификации Восточной Гуты может потребоваться порядка тех месяцев.

    Ранее в Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что в свои дома в Восточную Гуту вернулись почти 73 тысячи мирных жителей. Дамаск восстановил контроль над районом в апреле этого года, освободив при помощи российской стороны Восточную Гуту от боевиков.

    Автор: Василий Котов
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