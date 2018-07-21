ВКС РФ рассказали об успешном пуске новой ракеты системы ПРО

Сары-Шаган, 21 июля. Военно-космические силы России провели успешное испытание новой ракеты системы ПРО в Казахстане.

Военные осуществили пуск с полигона в Сары-Шагане. Скорость ракеты составила 4 км/c. Снаряд представляет собой модернизированную версию противоракеты предыдущего поколения. Все его элементы были произведены в России.

Отметим, что военные испытывали ракету на максимальных параметрах. Это означает, что в боевых условиях она уничтожит боеголовку противника на максимальной дистанции и высоте от охраняемого объекта.

По словам военных, в настоящее время в мире не существует ракет подобного класса. В ближайшее время новое вооружение пойдет в производство, а затем поступит в части российской армии.