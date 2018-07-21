Россия поставит Катару стрелковое оружие и противотанковые комплексы «Корнет»

Москва, 21 июля. Посол России в Дохе Нурмахмад Холов сообщил, что РФ и Катар подписали контракты на поставку российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и стрелкового оружия.

Дипломат напомнил, что соглашение о военно- техническом сотрудничестве было подписано в октябре 2017 года в ходе первого в истории визита в Доху министра обороны России Сергея Шойгу. Далее началась работа по его накоплению. Холов отметил, что российская и катарская стороны подписали контракты на поставку традиционного вооружения — ПТРК, пулеметов, гранатометов, автоматов Калашникова, стрелкового оружия.

26 марта «Роснефть» и Катарский фонд образования и социального развития (QIA) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии символической передачи Катару полномочий на проведение следующего чемпионата мира по футболу.