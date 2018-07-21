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Украина
Порошенко рассказал о шаге Украины к «авиационной независимости» от РФ
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    Порошенко рассказал о шаге Украины к «авиационной независимости» от РФ

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    Порошенко рассказал о шаге Украины к «авиационной независимости» от РФ

    Киев, 21 июля. Президент Украины Петр Порошенко поздравил компанию «Антонов» с заключением контракта с Boeing. Корпорация будет поставлять материалы и запчасти для Ан-148, Ан-158 и Ан-178.

    Порошенко назвал соглашение шагом к «авиационной независимости» от России. 

    «Такие договоренности — залог нашей авиационной независимости от России и подтверждение стратегического курса на взаимодействие с США и ЕС», — написал Порошенко в Twitter.

    Напомним, «Антонов» столкнулся с серьезными трудностями после того, как украинские власти утвердили курс на замещение российских комплектующих. Например, в 2016 году украинская компания не выпустила ни одного самолета.

    Автор: Федор Веснин
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