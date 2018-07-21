Порошенко рассказал о шаге Украины к «авиационной независимости» от РФ

Киев, 21 июля. Президент Украины Петр Порошенко поздравил компанию «Антонов» с заключением контракта с Boeing. Корпорация будет поставлять материалы и запчасти для Ан-148, Ан-158 и Ан-178.

Порошенко назвал соглашение шагом к «авиационной независимости» от России.

«Такие договоренности — залог нашей авиационной независимости от России и подтверждение стратегического курса на взаимодействие с США и ЕС», — написал Порошенко в Twitter.

Вітаю @AntonovCompany з успішним контрактом з корпорацією Boeing щодо постачання комплектуючих для літаків та подальшого обслуговування пiсля продажу. Такі домовленості – запорука нашої авіаційної незалежності від РФ і підтвердження стратегічного курсу на взаємодію з США та ЄС. pic.twitter.com/YuzXu8iOfn — Петро Порошенко (@poroshenko) July 21, 2018

Напомним, «Антонов» столкнулся с серьезными трудностями после того, как украинские власти утвердили курс на замещение российских комплектующих. Например, в 2016 году украинская компания не выпустила ни одного самолета.