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Сирия: военно-транспортный самолет РФ с гумпомощью из Франции приземлился на аэродроме Хмеймим
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    Сирия: военно-транспортный самолет РФ с гумпомощью из Франции приземлился на аэродроме Хмеймим

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    Сирия: военно-транспортный самолет РФ с гумпомощью из Франции приземлился на аэродроме Хмеймим

    Москва, 21 июня. В субботу российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» с гуманитарной помощью из Франции на борту приземлился на сирийском аэродроме Хмеймим. Груз он доставил из французского аэропорта Шатору, сообщает Минобороны РФ.

    «Доставлено на аэродром Хмеймим в САР 44 тонны гуманитарного груза для оказания помощи гражданскому населению», — уточняется в сообщении ведомства.

    Как пояснили в Минобороны, из Франции в Сирию были доставлены лекарства, средства, необходимые для неотложной медицинской помощи, одежда, палатки, медицинское оборудование, а также предметы первой необходимости.

    Доставка гуманитарного груза была реализована в рамках совместного проекта России и Франции. В Сирии грузы будут сопровождаться в соответствии с правилами ООН, при поддержке России и по нормам, предусмотренным международным правом.

    Автор: Василий Котов
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