Сирия: военно-транспортный самолет РФ с гумпомощью из Франции приземлился на аэродроме Хмеймим

Москва, 21 июня. В субботу российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» с гуманитарной помощью из Франции на борту приземлился на сирийском аэродроме Хмеймим. Груз он доставил из французского аэропорта Шатору, сообщает Минобороны РФ.

«Доставлено на аэродром Хмеймим в САР 44 тонны гуманитарного груза для оказания помощи гражданскому населению», — уточняется в сообщении ведомства.

Как пояснили в Минобороны, из Франции в Сирию были доставлены лекарства, средства, необходимые для неотложной медицинской помощи, одежда, палатки, медицинское оборудование, а также предметы первой необходимости.

Доставка гуманитарного груза была реализована в рамках совместного проекта России и Франции. В Сирии грузы будут сопровождаться в соответствии с правилами ООН, при поддержке России и по нормам, предусмотренным международным правом.