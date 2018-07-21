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ФАН публикует видео с места страшного ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти
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    ФАН публикует видео с места страшного ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти

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    ФАН публикует видео с места страшного ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 21 июля. Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла авария с участием автобуса и грузовика. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места трагедии.

    Инцидент произошел около восьми часов утра в субботу, 21 июля, в районе деревни Хапо-Ое. Автобус столкнулся с прицепом грузовика «Скания», который занесло при повороте.

    В результате аварии погибли три человека —  двое мужчин и женщина. Также, по данным источника ФАН, в происшествии пострадали шесть человек.

    Федеральное агентство новостей публикует видео с места трагедии в Ленинградской области.

    Автор: Катерина Тимошенская
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