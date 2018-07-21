ФАН публикует видео с места страшного ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти

Санкт-Петербург, 21 июля. Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла авария с участием автобуса и грузовика. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места трагедии.

Инцидент произошел около восьми часов утра в субботу, 21 июля, в районе деревни Хапо-Ое. Автобус столкнулся с прицепом грузовика «Скания», который занесло при повороте.

В результате аварии погибли три человека — двое мужчин и женщина. Также, по данным источника ФАН, в происшествии пострадали шесть человек.

Федеральное агентство новостей публикует видео с места трагедии в Ленинградской области.