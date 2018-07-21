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ВКС РФ получили более 30 новых и отремонтированных самолетов
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    ВКС РФ получили более 30 новых и отремонтированных самолетов

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    ВКС РФ получили более 30 новых и отремонтированных самолетов

    Москва, 21 июля. Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) получили более 30 новых и отремонтированных самолетов, а также прошедший ремонт зенитный ракетный комплекс С-300, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

    Во время единого дня военной приемки Криворучко рассказал о поступлении на вооружении ВКС РФ военной техники.

    «В интересах Воздушно-космических сил приняты 11 новых и 21 отремонтированный самолет, — перечислил заместитель главы военного ведомства, — 5 новых и 19 прошедших ремонт вертолетов, комплекс С-300, прошедший ремонт».

    Также на вооружение ВКС РФ поступили 36 новых и 9 модернизированных радиолокационных станций, а также порядка 30 тысяч авиационных средств поражения.

    ВКС РФ получили более 30 новых и отремонтированных самолетов

    Ранее в пресс-службе министерства обороны России сообщили, что страна провела успешные пуски новой ракеты системы ПРО.

    Автор: Катерина Иванова
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