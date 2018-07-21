Замглавы МИД РФ и представитель премьера Ливана обсудили возвращение беженцев в Сирию

Москва, 21 июля. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и представитель премьер-министра Ливана Джордж Шаабан провели переговоры, главной темой которых стала складывающаяся общественно- политическая ситуация в Республике.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства, в свете усилий по скорейшему урегулированию сирийского кризиса стороны также затронули задачу обеспечения необходимых условий для возвращения на родину сирийских беженцев, которые находятся на территории Ливана в количестве одного миллиона человек. Обсуждение ситуации в Ливане состоялось в контексте процесса формирования нового ливанского правительства, отметили в МИД РФ.

Напомним, накануне сообщалось, что около 300 жителей Сирии прибыли в провинцию Дамаск из Ливана, воспользовавшись пропускным пунктом Земрани.