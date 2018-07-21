Российские летчики показали, как нужно отрываться от противника небе над Балтикой
Россия, 21 июля. Пилоты морской авиации России продемонстрировали эффектное шоу в небе над Балтикой.
Они показали, как тренируются перед патрулированием российской границы: отрабатывают фигуры высшего пилотажа и практикуются в стрельбе.
Пилоты смоделировали ситуацию, когда одному самолету нужно оторваться от другого во время преследования. Они двигались друг за другом, демонстрировали различные виражи, исполняя пикирование, и делая «бочки».
Отметим, что истребители вооружены ракетами класса «воздух – воздух». Поэтому во время воздушного боя, пилотам необходимо всегда держать цель в поле видимости. После выстрела уклониться от них практически невозможно. Поэтому отрабатываемые навыки жизненно необходимы для пилотов, сообщает телеканал «Звезда».