Российские летчики показали, как нужно отрываться от противника небе над Балтикой

Россия, 21 июля. Пилоты морской авиации России продемонстрировали эффектное шоу в небе над Балтикой.

Они показали, как тренируются перед патрулированием российской границы: отрабатывают фигуры высшего пилотажа и практикуются в стрельбе.

Пилоты смоделировали ситуацию, когда одному самолету нужно оторваться от другого во время преследования. Они двигались друг за другом, демонстрировали различные виражи, исполняя пикирование, и делая «бочки».

Отметим, что истребители вооружены ракетами класса «воздух – воздух». Поэтому во время воздушного боя, пилотам необходимо всегда держать цель в поле видимости. После выстрела уклониться от них практически невозможно. Поэтому отрабатываемые навыки жизненно необходимы для пилотов, сообщает телеканал «Звезда».