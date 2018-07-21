Меню
Россия
Российские летчики показали, как нужно отрываться от противника небе над Балтикой
Политика
Путин и Макрон уделили особое внимание Сирии в ходе телефонных переговоров
Следующая новость
Загрузка...

    Российские летчики показали, как нужно отрываться от противника небе над Балтикой

      /  Обновлено: 
    53

    Российские летчики показали, как нужно отрываться от противника небе над БалтикойРоссия, 21 июля. Пилоты морской авиации России продемонстрировали эффектное шоу в небе над Балтикой.

    Они показали, как тренируются перед патрулированием российской границы: отрабатывают фигуры высшего пилотажа и практикуются в стрельбе.

    Пилоты смоделировали ситуацию, когда одному самолету нужно оторваться от другого во время преследования. Они двигались друг за другом, демонстрировали различные виражи, исполняя пикирование, и делая «бочки».

    Отметим, что истребители вооружены ракетами класса «воздух – воздух». Поэтому во время воздушного боя, пилотам необходимо всегда держать цель в поле видимости. После выстрела уклониться от них практически невозможно. Поэтому отрабатываемые навыки жизненно необходимы для пилотов, сообщает телеканал «Звезда».

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.