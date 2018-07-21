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В Крыму заявили об «оскомине» у Запада от призывов Киева ввести санкции против РФ
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    В Крыму заявили об «оскомине» у Запада от призывов Киева ввести санкции против РФ

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    «Зри в корень»: в Крыму заявили об «оскомине» у Запада от призывов Киева ввести санкции против РФ

    Симферополь, 21 июля. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов предупредил Киев, что Запад устал слушать призывы Украины ввести очередные санкции против России.

    Мурадов прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Киев ведет переговоры с западными странами о санкциях против российских портов в Черном море из-за якобы блокады Азовского моря.

    Он отметил, что украинские власти забыли о том, что они первыми незаконно задержали российское судно в Азовском море, из-за чего Россия была вынуждена лишь усилить меры безопасности. Он также напомнил о многочисленных угрозах Киева в адрес Крымского моста.

    «Одной из главных особенностей разумных существ является способность устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и событиями, — заметил Мурадов. — Как говорил Козьма Прутков: «Зри в корень».

    Вице-премьер крымского правительства отметил, что западные страны устали от регулярных различных антироссийских призывов Украины и готовы, скорее, снять санкции с РФ.

    «Абсурдные заявления и призывы украинской стороны уже набили оскомину, в том числе, и у их западных партнеров», — приводит его слова РИА Новости.

    Автор: Катерина Иванова
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