В посольстве РФ рассказали подробности убийства россиянина в Кении

Москва, 21 июля. Гражданин РФ был убит неизвестными вооруженными людьми в столице Кении Найроби, его автомобиль ограбили. Сообщения о смерти россиянина подтвердило посольство РФ в африканской стране. Дипломаты рассказали о подробностях произошедшего.

По словам пресс-атташе дипведомства Алексея Чеснокова, инцидент произошел около семи часов вечера 19 июля. Россиянин встал в пробке на одной из центральных улиц Найроби, к нему подошли неизвестные с оружием. Они убили мужчину и ограбили его машину.

В настоящее время, как отметил Чесноков, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, выясняются обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о транспортировке тела россиянина на родину. По данным африканских СМИ, погибший россиянин был сотрудником Volvo Motors в пригороде Ати-Ривер.