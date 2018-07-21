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В посольстве РФ рассказали подробности убийства россиянина в Кении
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    В посольстве РФ рассказали подробности убийства россиянина в Кении

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    В посольстве РФ рассказали подробности убийства россиянина в Кении

    Москва, 21 июля. Гражданин РФ был убит неизвестными вооруженными людьми в столице Кении Найроби, его автомобиль ограбили. Сообщения о смерти россиянина подтвердило посольство РФ в африканской стране. Дипломаты рассказали о подробностях произошедшего.

    По словам пресс-атташе дипведомства Алексея Чеснокова, инцидент произошел около семи часов вечера 19 июля. Россиянин встал в пробке на одной из центральных улиц Найроби, к нему подошли неизвестные с оружием. Они убили мужчину и ограбили его машину.

    В настоящее время, как отметил Чесноков, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, выясняются обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о транспортировке тела россиянина на родину. По данным африканских СМИ, погибший россиянин был сотрудником Volvo Motors в пригороде Ати-Ривер.

    Автор: Василий Котов
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