Битва титанов: автомат Калашникова АК-12 обошел американского конкурента

Москва, 21 июля. Российский автомат Калашникова (АК) стоит на вооружении в большом количестве стран. АК всегда оказывались в более выигрышном положении во всем мире ввиду своей стабильной надежности и неприхотливости, составляя конкуренцию автоматам из других стран, в особенности из США.

АК-12 является самой современной модификацией российского автомата, разработанной конструктором Владимиром Злобиным в 2011 году. Он имеет прицельную дальность более чем 1000 метров и производит 650 выстрелов в минуту. В использовании очень удобен телескопический приклад. Кроме того, на автомат можно установить коллиматорный прицел, тактическую рукоять, ЛЦУ и другие дополнительные модули.

Говоря об американском автомате М4А1, разработанном на базе штурмовой винтовки М16, то можно сказать, что он способен делать от 700 до 1 025 выстрелов в минуту с прицельной дальностью 600 метров. Прицельная дальность автомата значительно хуже, чем у АК — разница составляет 400 метров. Однако скорострельность М4А1 выше.

АК и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире. Автоматы Калашникова состоят на вооружении 50 иностранных армий, потому как неприхотливы и надежны в использовании. Даже военнослужащие США признают это: во время эксплуатации в трудных условиях их оружие часто ломается и приходит в негодность, чего нельзя сказать о российском конкуренте — АК-12, сообщает издание «Звезда».