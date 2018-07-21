Референдум в Донбассе обсуждается на международной арене | 21 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Референдум в Донбассе обсуждается на международной арене

В МИД России не стали исключать возможность проведения нового референдума в Донбассе. Такое предложение озвучил президент нашей страны на встрече с Дональдом Трампом в Хельсинки. Идея заключается в том, чтобы провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины.

«Если международное сообщество, и в первую очередь США, не смогли заставить Киев выполнить Минские договоренности, можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса», — так Мария Захарова прокомментировала данный вопрос.

Однако официальный Киев уже заявил о недопустимости такого мероприятия. Американская сторона, в свою очередь, считает необходимым обдумать инициативу.