Референдум в Донбассе обсуждается на международной арене | 21 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Референдум в Донбассе обсуждается на международной арене
В МИД России не стали исключать возможность проведения нового референдума в Донбассе. Такое предложение озвучил президент нашей страны на встрече с Дональдом Трампом в Хельсинки. Идея заключается в том, чтобы провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины.
«Если международное сообщество, и в первую очередь США, не смогли заставить Киев выполнить Минские договоренности, можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса», — так Мария Захарова прокомментировала данный вопрос.
Однако официальный Киев уже заявил о недопустимости такого мероприятия. Американская сторона, в свою очередь, считает необходимым обдумать инициативу.
В провинции Хомс прошел «Фестиваль замка и долины»
«Фестиваль замка и долины» прошел в сирийской провинции Хомс, впервые после освобождения от незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в республике. Мероприятие, которое продолжалось несколько дней, прошло в крепости Крак-де-Шевалье. В рамках фестиваля было поставлено множество перфомансов с участием местных жителей. Отметим, эта долина считается одной из самых главных туристических зон в Сирии.
Под трибунами стадиона «Калининград» могут создать детский технопарк
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил разместить детский технопарк под трибунами стадиона «Калининград». По его словам помещения вполне допускают такие возможности. Предложение было озвучено во время рабочего совещания по наследию чемпионата мира по футболу, которое проходило под руководством Владимира Путина. Ранее сообщалось о том, что президент России наблюдал за тренировкой юных футболистов, которые занимались на построенном к чемпионату мира стадионе в Калининграде.
Американские ученые открыли новый вид динозавров
Американские ученые открыли новый вид динозавров и назвали его Akainacephalus johnsoni, сообщили в пресс-службе Музея естественной истории штата Юта. Останки ранее неизвестного науке динозавра были обнаружены еще в 2008 году, однако ученым потребовалось время, чтобы провести исследование и идентифицировать их. Найденные фрагменты не принадлежат ни одному из уже обозначенных видов. Эти динозавры относились к инфраотряду анкилозавров. Они представляли собой мощных ящеров, покрытых крепкими костяными панцирями, с булавообразным окончанием хвоста. Свою находку специалисты назвали настоящей удачей.