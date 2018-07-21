Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
Референдум в Донбассе обсуждается на международной арене | 21 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
Политика
Путин и Макрон уделили особое внимание Сирии в ходе телефонных переговоров
Следующая новость
СирияСирия РоссияРоссия УкраинаУкраина Политика Политика НовороссияНовороссия Лента новостейЛента новостей Весь мирВесь мир Фан-ТВ Фан-ТВ
ОбществоОбщество Происшествия Происшествия Иносми Иносми Соцсети Соцсети Экономика Экономика Спорт Спорт Технологии Технологии
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Референдум в Донбассе обсуждается на международной арене | 21 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В провинции Хомс прошел «Фестиваль замка и долины». Под трибунами стадиона «Калининград» могут создать детский технопарк. Американские ученые открыли новый вид динозавров.
    13:54 21 Июля 2018
    83

    Референдум в Донбассе обсуждается на международной арене

    Референдум в Донбассе обсуждается на международной арене | 21 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В МИД России не стали исключать возможность проведения нового референдума в Донбассе. Такое предложение озвучил президент нашей страны на встрече с Дональдом Трампом в Хельсинки. Идея заключается в том, чтобы провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины.
    «Если международное сообщество, и в первую очередь США, не смогли заставить Киев выполнить Минские договоренности, можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса», — так Мария Захарова прокомментировала данный вопрос.
    Однако официальный Киев уже заявил о недопустимости такого мероприятия. Американская сторона, в свою очередь, считает необходимым обдумать инициативу.

    В провинции Хомс прошел «Фестиваль замка и долины»

    Референдум в Донбассе обсуждается на международной арене | 21 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    «Фестиваль замка и долины» прошел в сирийской провинции Хомс, впервые после освобождения от незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в республике. Мероприятие, которое продолжалось несколько дней, прошло в крепости Крак-де-Шевалье. В рамках фестиваля было поставлено множество перфомансов с участием местных жителей. Отметим, эта долина считается одной из самых главных туристических зон в Сирии.

    Под трибунами стадиона «Калининград» могут создать детский технопарк

    Референдум в Донбассе обсуждается на международной арене | 21 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил разместить детский технопарк под трибунами стадиона «Калининград». По его словам помещения вполне допускают такие возможности. Предложение было озвучено во время рабочего совещания по наследию чемпионата мира по футболу, которое проходило под руководством Владимира Путина. Ранее сообщалось о том, что президент России наблюдал за тренировкой юных футболистов, которые занимались на построенном к чемпионату мира стадионе в Калининграде.

    Американские ученые открыли новый вид динозавров

    Референдум в Донбассе обсуждается на международной арене | 21 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Американские ученые открыли новый вид динозавров и назвали его Akainacephalus johnsoni, сообщили в пресс-службе Музея естественной истории штата Юта. Останки ранее неизвестного науке динозавра были обнаружены еще в 2008 году, однако ученым потребовалось время, чтобы провести исследование и идентифицировать их. Найденные фрагменты не принадлежат ни одному из уже обозначенных видов. Эти динозавры относились к инфраотряду анкилозавров. Они представляли собой мощных ящеров, покрытых крепкими костяными панцирями, с булавообразным окончанием хвоста. Свою находку специалисты назвали настоящей удачей.
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    Путин обозначил приоритеты работы российской дипслужбы

    Путин обозначил приоритеты работы российской дипслужбы

    12:21   21 Июля 2018
    105
    Директор аналитического центра Роскосмоса подал заявление об увольнении

    Директор аналитического центра Роскосмоса подал заявление об увольнении

    10:44   21 Июля 2018
    385
    Захарова прокомментировала резкое выступление российского дипломата в ООН

    Захарова прокомментировала резкое выступление российского дипломата в ООН

    5:47   21 Июля 2018
    12004
    ФАН публикует видео с места нападения на наряд ДПС в Дагестане

    ФАН публикует видео с места нападения на наряд ДПС в Дагестане

    23:10   20 Июля 2018
    501