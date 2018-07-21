«Ни одна страна на это не пойдет»: в Госдуме ответили на идею Киева ввести санкции против черноморских портов
Москва, 21 июля. Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ни одна страна мира не согласится ввести санкции против российских портов в Черном море.
Водолацкий отреагировал на идею Киева уговорить западных партнеров наложить санкции против черноморских портов России. С таким предложением ранее выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
В Госдуме напомнили, что российские порты являются международными логистическими центрами, с которыми работают транспортные компании со всего мира.
«Поэтому ни одна страна на это не пойдет, — приводит его слова РИА Новости, — потому что они и так много потеряли из-за санкций».