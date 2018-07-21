Симферополь, 21 июля. Киев продолжает препятствовать выезду экипажа судна «Норд» в Россию, заявления о том, что моряков на Украине никто не удерживает, лицемерны, заявил в субботу вице-премьер крымского правительства, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Моряки российского сейнера «Норд» по-прежнему остаются в заложниках. Они находятся на территории Украины», — сказал он.

Как подчеркнул Мурадов, Киев лицемерно заявляет, что не против выезда из страны украинских граждан. Однако моряки крымского судна «Норд» являются российскими гражданами.

«Люди, естественно, не предадут свое гражданство, свой выбор и родину для того, чтобы покинуть территорию Украины», — отметил политик в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что удержание Киевом российских граждан на территории Украины не может оставаться безнаказанным.

Ранее пресс-секретарь генпрокуратуры Украины Татьяна Тихончик заявила, что «граждане Украины — члены экипажа судна «Норд» никем не удерживаются на материковой части Украины. Однако представитель владеющего «Нордом» Керченского рыболовецкого колхоза имени Первого мая Анна Шевелева опровергла ее слова, заявив, что на выезд экипажа с Украины по российским паспортам существует устный запрет.

Крымское судно «Норд» было захвачено украинскими пограничниками в конце марта в Азовском море. Экипаж в течение нескольких дней удерживали на борту. Капитана «Норда» украинские власти обвиняют в якобы имевшем место нарушении порядка въезда в Крым, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Уехать с Украины удалось только двум членам экипажа через Минск, остальных сняли с рейса.

Крым вошел в состав России в 2014 года по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Киев и ряд западных государств результатов народного волеизъявления не признает.