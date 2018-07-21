Ferrari запатентовала инновационный двигатель

Рим, 21 июля. Итальянская компания Ferrari запатентовала 4-цилиндровый двигатель с электрической надстройкой, сообщили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что в новом двигателе, который Ferrari запатентовала в Европе, есть турбина, которая приводит в действие генератор, а последний вырабатывает электричество, которое будет сохраняться в аккумуляторе. Полученный заряд будет питать привод тягового электродвигателя, а также поддерживать питание электронаддува.

По некоторым данным, запатентованный инновационный двигатель будет предназначен для автомобиля Ferrari Dino. Однако ряд экспертов полагает, что мотор будет использован для автомобилей марко Alfa Romeo или Maserati.