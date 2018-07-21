Следственный комитет начал проверку по факту смерти семилетней девочки в Самаре

Самара, 21 июля. Следователи начали доследственную проверку по факту смерти семилетней жительницы Самары.

«Начата доследственная проверка. Выясняются все подробности происшествия и обстоятельства ему предшествующие, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело», — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Девочка пропала в пятницу 20 июля после прогулки с братом. Мать ребенка наблюдала за ней с балкона, однако в какой-то момент девочка пропала из ее поля зрения. Тело ребенка обнаружили на следующий день в Советском районе Самары. Судмедэксперты нашли на нем признаки насильственной смерти.