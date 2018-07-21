Меню
Происшествия
Следственный комитет начал проверку по факту смерти семилетней девочки в Самаре
Политика
Путин и Макрон уделили особое внимание Сирии в ходе телефонных переговоров
Следующая новость
Загрузка...

    Следственный комитет начал проверку по факту смерти семилетней девочки в Самаре

      /  Обновлено: 
    32

    Следственный комитет начал проверку по факту смерти семилетней девочки в СамареСамара, 21 июля. Следователи начали доследственную проверку по факту смерти семилетней жительницы Самары.

    «Начата доследственная проверка. Выясняются все подробности происшествия и обстоятельства ему предшествующие, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело»,  — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

    Девочка пропала в пятницу 20 июля после прогулки с братом. Мать ребенка наблюдала за ней с балкона, однако в какой-то момент девочка пропала из ее поля зрения. Тело ребенка обнаружили на следующий день в Советском районе Самары. Судмедэксперты нашли на нем признаки насильственной смерти.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.