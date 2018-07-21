Стало известно, кто станет заместителем худрука МХТ им. Чехова

Москва, 21 июля. Заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова станет Марина Андрейкина, к исполнению обязанностей она приступит в конце августа, сообщили накануне в Минкультуры РФ.

В ведомстве уточнили, что занять пост замдиректора театра Андрейкиной предложил худрук МХТ Сергей Женовач. Андрейкина будет помогать Женовачу в административной сфере. Отмечается, что назначение является внутренним делом театра, и руководитель МХТ вправе менять штатное расписание и назначать на должности без согласования с министерством.

В Минкульте также добавили, что должности художественного руководителя и директора МХТ могут быть разделены. В настоящее время в ведомстве прорабатывают такую возможность.

Марина Андрейкина занимается продюсированием театральных постановок, гастролей и фестивалей. С 1996 года она является преподавателем на продюсерском факультете ГИТИСа. С 2006 по 2010 года занимала должность декана режиссерского факультета ГИТИСа. Андрейкина - кандидат экономических наук, доцент кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств.