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Стало известно, кто станет заместителем худрука МХТ им. Чехова
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    Стало известно, кто станет заместителем худрука МХТ им. Чехова

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    Стало известно, кто станет заместителем худрука МХТ им. Чехова

    Москва, 21 июля. Заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова станет Марина Андрейкина, к исполнению обязанностей она приступит в конце августа, сообщили накануне в Минкультуры РФ.

    В ведомстве уточнили, что занять пост замдиректора театра Андрейкиной предложил худрук МХТ Сергей Женовач. Андрейкина будет помогать Женовачу в административной сфере. Отмечается, что назначение является внутренним делом театра, и руководитель МХТ вправе менять штатное расписание и назначать на должности без согласования с министерством.

    В Минкульте также добавили, что должности художественного руководителя и директора МХТ могут быть разделены. В настоящее время в ведомстве прорабатывают такую возможность.

    Марина Андрейкина занимается продюсированием театральных постановок, гастролей и фестивалей. С 1996 года она является преподавателем на продюсерском факультете ГИТИСа. С 2006 по 2010 года занимала должность декана режиссерского факультета ГИТИСа. Андрейкина - кандидат экономических наук, доцент кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств.

    Автор: Василий Котов
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