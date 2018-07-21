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«Даже если» приближается: Порошенко готовит Украину к одиночеству, а Рабинович берет Одессу смелостью
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    «Даже если» приближается: Порошенко готовит Украину к одиночеству, а Рабинович берет Одессу смелостью

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    «Даже если» приближается: Порошенко готовит Украину к одиночеству, а Рабинович берет Одессу смелостью

    Украинский депутат Рабинович посягнул на святое. Прямо сказал, что вожделенное вступление в НАТО не принесет Украине счастья. Да и не ждут ее там. 

    «НАТО 16 раз уже сказала нам, что никто нас никуда не берет! Я вообще не понимаю, почему этот вопрос до сих пор обсуждается, нас просто дурят», — отметил депутат в ходе своего визита в Одессу.

    Что ж, аудитория подобрана удачно. К Североатлантическому альянсу, а равно и к «постмайданным» властям горожане питают особые чувства. Видно, что Рабинович в Одессе — свой парень.

    «Даже если» приближается: Порошенко готовит Украину к одиночеству, а Рабинович берет Одессу смелостью

    Трудно судить, откуда лидер партии «За жизнь» ведет летопись явных и завуалированных «Нет!» для Киева. Руководство Альянса преимущественно составляют хорошо воспитанные люди, не чуждые политическому такту. В отличии от некоторых своих «аспирантов», сам блок не привык бросаться «окончательными прощай».

    Но крах внешнеполитического курса «постмайданной» власти и правда налицо. Все попытки изобразить движение вверх в этом направлении лишь усугубляют ситуацию. Несколько месяцев назад украинские политики рассмешили общественность «сенсационной» новостью. Мол, получили статус «аспиранта НАТО». 

    «Даже если» приближается: Порошенко готовит Украину к одиночеству, а Рабинович берет Одессу смелостью

    «И пока некоторые кричит о «зрадазрадная» и «всепропало», президент, его команда и натовские ястребки работают. Девушки, поздравляю вас с фантастической новостью: НАТО признало Украину страной-аспирантом», — похвасталась вице-спикер Рады Ирина Геращенко в Facebook.

    Спикер парламента Парубий вдохновили не меньше. Политик скромно заметил, что именно его усилия послужили толчком к «признанию». 

    «Даже если» приближается: Порошенко готовит Украину к одиночеству, а Рабинович берет Одессу смелостью

    «Украине предоставлен статус страны-аспиранта на вступление в НАТО! ... Мы шаг за шагом, необратимо идем к нашей цели. Украина будет в НАТО!», — написал человек с подобающей справкой.

    Порошенко тоже очень обрадовался в связи с «повышением уровня амбиций» и получением «долгожданного» статуса «аспиранта».

    Однако на деле украинская «политическая элита» лишь в очередной раз выставила себя на посмешище. Эксперты поспешили объяснить, что никакой «аспирантуры» в НАТО отродясь не было, а слово aspirations говорит лишь о стремлении пополнить ряды блока. В отношении Украины его употребляли еще десять лет назад. А воз, в лучшем случае, и ныне там. Он даже понемногу откатывается назад.

    «В сухом остатке – НАТО лишь повторило тезис, что Украина в лице своего руководства хочет вступить в Альянс», — резюмировало позицию специалистов издание РИА Новости Украина.

    Признать ошибку впоследствии были вынуждены и в миссии Украины при НАТО. Что не помешало президенту еще не раз хвастать «аспирантурой».

    Впрочем, подобные мелкие конфузы меркнут на фоне недавнего визита Порошенко на саммит Североатлантического альянса.

    «Даже если» приближается: Порошенко готовит Украину к одиночеству, а Рабинович берет Одессу смелостью

    На итоговой пресс-конференции Петр Алексеевич хотел рассказать о важности Украины в системе мировой безопасности, о необходимости расширения сотрудничества с НАТО. Но спич гаранта услышали лишь несколько зевак, указав оратору на его скромный политический вес на международной арене. И более чем сомнительные перспективы дальнейшей поддержки западных партнеров. 

    Чтобы закрепить «успех», Порошенко углубил свои тезисы уже для внутренней аудитории. Хозяин Банковой прочел длинный монолог в эфире телеканала ICTV.

    «Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США», — сказал Порошенко.

    Но смутное сомнение закрадывается в головы все большего числа жителей страны. В украинском сегменте Twitter послышались нотки ностальгии.

    «Пустой зал Украина-НАТО ассоциируется с пустой Украиной, откуда выехала молодежь в поисках лучшей жизни. А в 2014 г. ему аплодировал Конгресс США и сенаторы махали флагами Украины, поддерживая украинцев», — написал один из пользователей.

    В новых условиях первым сориентировался Рабинович.

    «Нам не НАТО нужна, а нормальная власть в стране и сильная Украина», — сказал народный депутат.

    Ну вот как так — не нужна? Всего несколько дней назад президент страны угрожал «врагам внешним и внутренним», не разделяющим евроатлантических устремлений Киева.

    «Никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО ни извне, я имею в виду Россию, ни внутри «пятая колонна», ни в самом НАТО», — заверил президент.

    В «самом НАТО» остались верны своей позиции. Будапешт продолжает настаивать на невозможности дальнейшего сотрудничества без удовлетворительного решения проблемы национальных меньшинств в Закарпатье.

    «Даже если» приближается: Порошенко готовит Украину к одиночеству, а Рабинович берет Одессу смелостью

    Другие страны демонстрируют Киеву не менее тягостное для ее главы игнорирование. 

    Судя по заявлению Рабиновича, «пятая колонна» тоже не особенно стесняется своих убеждений. Не менее любопытной получилась и часть речи депутата, посвященная недавней встрече Трампа и Путина. Депутат возмутился тем обстоятельством, что вся Украина вынуждена переживать о том, что решат лидеры России и Соединенных Штатов, оставаясь при это не у дел.

    «Вот где национальный позор! ... Я с уважением отношусь и к Америке, и к России, но это не значит, что они должны решать нашу судьбу», — заявил Рабинович.

    После нескольких лет стенаний о «российской агрессии» депутат Рады отважился заявить об уважении к России. Для постмайданных украинских реалий это что-то новенькое.

    «Даже если» приближается: Порошенко готовит Украину к одиночеству, а Рабинович берет Одессу смелостью

    О том, что смелость Рабиновича ложится на благодатную почву, ярче всего говорят слова президента Порошенко. В упомянутом уже выступлении на ICTV гарант заявил о готовности ВСУ защищать страну, «даже если Украина останется одна». Вот она, тонкая разница. «Весь мир с нами» плавно сменился на «даже если Украина останется одна».

    «Даже если» явно не за горами…

    Автор: Сергей Свазовский
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