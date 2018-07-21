«Даже если» приближается: Порошенко готовит Украину к одиночеству, а Рабинович берет Одессу смелостью

Украинский депутат Рабинович посягнул на святое. Прямо сказал, что вожделенное вступление в НАТО не принесет Украине счастья. Да и не ждут ее там.

«НАТО 16 раз уже сказала нам, что никто нас никуда не берет! Я вообще не понимаю, почему этот вопрос до сих пор обсуждается, нас просто дурят», — отметил депутат в ходе своего визита в Одессу.

Что ж, аудитория подобрана удачно. К Североатлантическому альянсу, а равно и к «постмайданным» властям горожане питают особые чувства. Видно, что Рабинович в Одессе — свой парень.

Трудно судить, откуда лидер партии «За жизнь» ведет летопись явных и завуалированных «Нет!» для Киева. Руководство Альянса преимущественно составляют хорошо воспитанные люди, не чуждые политическому такту. В отличии от некоторых своих «аспирантов», сам блок не привык бросаться «окончательными прощай».

Но крах внешнеполитического курса «постмайданной» власти и правда налицо. Все попытки изобразить движение вверх в этом направлении лишь усугубляют ситуацию. Несколько месяцев назад украинские политики рассмешили общественность «сенсационной» новостью. Мол, получили статус «аспиранта НАТО».

«И пока некоторые кричит о «зрадазрадная» и «всепропало», президент, его команда и натовские ястребки работают. Девушки, поздравляю вас с фантастической новостью: НАТО признало Украину страной-аспирантом», — похвасталась вице-спикер Рады Ирина Геращенко в Facebook.

Спикер парламента Парубий вдохновили не меньше. Политик скромно заметил, что именно его усилия послужили толчком к «признанию».

«Украине предоставлен статус страны-аспиранта на вступление в НАТО! ... Мы шаг за шагом, необратимо идем к нашей цели. Украина будет в НАТО!», — написал человек с подобающей справкой.

Парубий рассказал о отвоёванном Украиной у России Крыме 99 лет назад. Справка прилагается. pic.twitter.com/ASZJlo1R9G — Петрович® (@Petrovichmos) March 17, 2017

Порошенко тоже очень обрадовался в связи с «повышением уровня амбиций» и получением «долгожданного» статуса «аспиранта».

Однако на деле украинская «политическая элита» лишь в очередной раз выставила себя на посмешище. Эксперты поспешили объяснить, что никакой «аспирантуры» в НАТО отродясь не было, а слово aspirations говорит лишь о стремлении пополнить ряды блока. В отношении Украины его употребляли еще десять лет назад. А воз, в лучшем случае, и ныне там. Он даже понемногу откатывается назад.

«В сухом остатке – НАТО лишь повторило тезис, что Украина в лице своего руководства хочет вступить в Альянс», — резюмировало позицию специалистов издание РИА Новости Украина.

Признать ошибку впоследствии были вынуждены и в миссии Украины при НАТО. Что не помешало президенту еще не раз хвастать «аспирантурой».

Впрочем, подобные мелкие конфузы меркнут на фоне недавнего визита Порошенко на саммит Североатлантического альянса.

На итоговой пресс-конференции Петр Алексеевич хотел рассказать о важности Украины в системе мировой безопасности, о необходимости расширения сотрудничества с НАТО. Но спич гаранта услышали лишь несколько зевак, указав оратору на его скромный политический вес на международной арене. И более чем сомнительные перспективы дальнейшей поддержки западных партнеров.

Чтобы закрепить «успех», Порошенко углубил свои тезисы уже для внутренней аудитории. Хозяин Банковой прочел длинный монолог в эфире телеканала ICTV.

«Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США», — сказал Порошенко.

Но смутное сомнение закрадывается в головы все большего числа жителей страны. В украинском сегменте Twitter послышались нотки ностальгии.

«Пустой зал Украина-НАТО ассоциируется с пустой Украиной, откуда выехала молодежь в поисках лучшей жизни. А в 2014 г. ему аплодировал Конгресс США и сенаторы махали флагами Украины, поддерживая украинцев», — написал один из пользователей.

В новых условиях первым сориентировался Рабинович.

«Нам не НАТО нужна, а нормальная власть в стране и сильная Украина», — сказал народный депутат.

Ну вот как так — не нужна? Всего несколько дней назад президент страны угрожал «врагам внешним и внутренним», не разделяющим евроатлантических устремлений Киева.

«Никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО ни извне, я имею в виду Россию, ни внутри «пятая колонна», ни в самом НАТО», — заверил президент.

В «самом НАТО» остались верны своей позиции. Будапешт продолжает настаивать на невозможности дальнейшего сотрудничества без удовлетворительного решения проблемы национальных меньшинств в Закарпатье.

Другие страны демонстрируют Киеву не менее тягостное для ее главы игнорирование.

Судя по заявлению Рабиновича, «пятая колонна» тоже не особенно стесняется своих убеждений. Не менее любопытной получилась и часть речи депутата, посвященная недавней встрече Трампа и Путина. Депутат возмутился тем обстоятельством, что вся Украина вынуждена переживать о том, что решат лидеры России и Соединенных Штатов, оставаясь при это не у дел.

«Вот где национальный позор! ... Я с уважением отношусь и к Америке, и к России, но это не значит, что они должны решать нашу судьбу», — заявил Рабинович.

После нескольких лет стенаний о «российской агрессии» депутат Рады отважился заявить об уважении к России. Для постмайданных украинских реалий это что-то новенькое.

О том, что смелость Рабиновича ложится на благодатную почву, ярче всего говорят слова президента Порошенко. В упомянутом уже выступлении на ICTV гарант заявил о готовности ВСУ защищать страну, «даже если Украина останется одна». Вот она, тонкая разница. «Весь мир с нами» плавно сменился на «даже если Украина останется одна».

«Даже если» явно не за горами…