Замглаву Минэкономразвития Челябинской области арестовали на два месяца

Челябинск, 21 июля. Суд арестовал на два месяца замглаву минэкономразвития Челябинской области Антона Бахаева. Мужчину подозревают в мошенничестве.

О подобной мере пресечения ходатайствовал следователь. Он заявил, что чиновник регулярно выезжает за границу, а также может оказать давление на свидетелей. По словам гособвинителя, в деле фигурирует сумма в 3,8 миллиарда рублей. Обвинение связано с российско-казахстанским форумом, сообщил он журналистам.

Напомним,что первого заместителя министра экономического развития Антона Бахаева задержали 20 июля сотрудники ФСБ.Чиновник был ответственен за проведение российско-казахстанского форума и у силовиков возникли вопросы по поводу расходования средств на это мероприятие.

Губернатор региона Борис Дубровский, заявил, что «считает правильным воздержаться от оценочных суждений» по этому вопросу.