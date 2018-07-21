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Замглаву Минэкономразвития Челябинской области арестовали на два месяца
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    Замглаву Минэкономразвития Челябинской области арестовали на два месяца

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    Замглаву Минэкономразвития Челябинской области арестовали на два месяцаЧелябинск, 21 июля. Суд арестовал на два месяца замглаву минэкономразвития Челябинской области Антона Бахаева. Мужчину подозревают в мошенничестве.

    О подобной мере пресечения ходатайствовал следователь. Он заявил, что чиновник регулярно выезжает за границу, а также может оказать давление на свидетелей. По словам гособвинителя, в деле фигурирует сумма в 3,8 миллиарда рублей. Обвинение связано с российско-казахстанским форумом, сообщил он журналистам.

    Напомним,что первого заместителя министра экономического развития Антона Бахаева задержали 20 июля сотрудники ФСБ.Чиновник был ответственен за проведение российско-казахстанского форума и у силовиков возникли вопросы по поводу расходования средств на это мероприятие.

    Губернатор региона Борис Дубровский, заявил, что «считает правильным воздержаться от оценочных суждений» по этому вопросу.

     

    Автор: Денис Коробейников
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