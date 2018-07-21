Российские ученые придумали метод быстрой диагностики при отравлении химоружием

Москва, 21 июля. Российские ученые разработали метод, который позволяет в максимально короткие сроки определить соединения, остающиеся после применения фосфорсодержащих ядов, сообщили в пресс-службе Московского государственного университета.

Над разработкой трудились сотрудники химического факультета МГУ. По словам специалистов, фосфорорганические соединения применяют в нескольких случаях, в частности в качестве инсектицидов, лекарств и антиокислителей моторных масел. В организме эти соединения блокируют ферменты, которые позволяют передавать нервные импульсы, что приводит к параличу. Соединения могут поступить в организм через кожу, пищевод или легкие.

Придуманный метод позволяет диагностировать состояние отравленных людей при расследовании применения химического оружия. При работе над этим проектом специалисты консультировались с научными сотрудниками министерства обороны России. Отмечается, что разработка уже запатентована.