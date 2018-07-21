Меню
Весь мир
Российские ученые придумали метод быстрой диагностики при отравлении химоружием
Политика
Путин и Макрон уделили особое внимание Сирии в ходе телефонных переговоров
Следующая новость
Загрузка...

    Российские ученые придумали метод быстрой диагностики при отравлении химоружием

    74

    Российские ученые придумали метод быстрой диагностики при отравлении химоружием

    Москва, 21 июля. Российские ученые разработали метод, который позволяет в максимально короткие сроки определить соединения, остающиеся после применения фосфорсодержащих ядов, сообщили в пресс-службе Московского государственного университета.

    Над разработкой трудились сотрудники химического факультета МГУ. По словам специалистов, фосфорорганические соединения применяют в нескольких случаях, в частности в качестве инсектицидов, лекарств и антиокислителей моторных масел. В организме эти соединения блокируют ферменты, которые позволяют передавать нервные импульсы, что приводит к параличу. Соединения могут поступить в организм через кожу, пищевод или легкие.

    Придуманный метод позволяет диагностировать состояние отравленных людей при расследовании применения химического оружия. При работе над этим проектом специалисты консультировались с научными сотрудниками министерства обороны России. Отмечается, что разработка уже запатентована.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.