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«В голове не укладывается»: тысячи жителей Алма-Аты простились с фигуристом Теном
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    «В голове не укладывается»: тысячи жителей Алма-Аты простились с фигуристом Теном

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    «В голове не укладывается»: тысячи жителей Алма-Аты простились с фигуристом Теном

    Москва, 21 июля. В Алма-Ате завершилась церемония прощания с 25-летним фигуристом, бронзовым призером зимних Олимпийских игр в Сочи Денисом Теном, который в результате множественных ножевых ранений скончался в четверг.

    Проститься со спортсменом пришли тысячи жителей города. Церемония проходила во дворце спорта имени Балуана Шолака, очереди стали выстраиваться перед зданием еще за три часа до начала.

    Жители Алма-Аты выразили свои соболезнования, они подчеркнули, что произошедшее является чудовищной несправедливостью, а Тен мог еще очень многого достичь.

    «Не укладывается в голове, что такое могло произойти днем в центре, около детской спортивной площадки», — поделилась мнением с РИА Новости одна из жительниц.   

    «В голове не укладывается»: тысячи жителей Алма-Аты простились с фигуристом Теном

    На гражданской панихиде выступил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы. Также прощание с Теном проходило в Астане в спортивном комплексе «Барыс-Арена».

    Напомним, Денис Тен погиб в результате стычки с автомобильными ворами, которых фигурист застиг в тот момент, когда они снимали зеркала с его машины. Спортсмен получил многочисленные ножевые ранения, медики спасти его не смогли. Как сообщили в Минздраве Казахстана, полученные Теном травмы были несовместимы с жизнью.

    Автор: Василий Котов
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