«В голове не укладывается»: тысячи жителей Алма-Аты простились с фигуристом Теном

Москва, 21 июля. В Алма-Ате завершилась церемония прощания с 25-летним фигуристом, бронзовым призером зимних Олимпийских игр в Сочи Денисом Теном, который в результате множественных ножевых ранений скончался в четверг.

Проститься со спортсменом пришли тысячи жителей города. Церемония проходила во дворце спорта имени Балуана Шолака, очереди стали выстраиваться перед зданием еще за три часа до начала.

Жители Алма-Аты выразили свои соболезнования, они подчеркнули, что произошедшее является чудовищной несправедливостью, а Тен мог еще очень многого достичь.

«Не укладывается в голове, что такое могло произойти днем в центре, около детской спортивной площадки», — поделилась мнением с РИА Новости одна из жительниц.

На гражданской панихиде выступил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы. Также прощание с Теном проходило в Астане в спортивном комплексе «Барыс-Арена».

Напомним, Денис Тен погиб в результате стычки с автомобильными ворами, которых фигурист застиг в тот момент, когда они снимали зеркала с его машины. Спортсмен получил многочисленные ножевые ранения, медики спасти его не смогли. Как сообщили в Минздраве Казахстана, полученные Теном травмы были несовместимы с жизнью.