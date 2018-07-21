Массовое убийство в Адыгее: житель села расстрелял троих человек

Майкоп, 21 июля. Мужчина убил трех человек, тяжело ранил еще одного, а потом свел счеты с жизнью. Инцидент произошел в селе Красногвардейское в Адыгее.

По предварительным данным, 55-летний житель села из охотничьего ружья застрелил 49-летнего мужчину и 50-летнюю женщину. Затем он отправился на южную окраину села, где убил 23-летнюю девушку, а также ранил 28-летнего мужчину. Источник «Интерфакса» сообщает, что двое погибших — родственники мужчины: бывшая жена и его дочь, а третий — сожитель женщины.

После убийства мужчина ушел в лесополосу, где свел счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).