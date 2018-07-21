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Массовое убийство в Адыгее: житель села расстрелял троих человек
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    Массовое убийство в Адыгее: житель села расстрелял троих человек

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    Массовое убийство в Адыгее: Житель села расстрелял троих человек, а затем свел счеты с жизньюМайкоп, 21 июля. Мужчина убил трех человек, тяжело ранил еще одного, а потом свел счеты с жизнью. Инцидент произошел в селе Красногвардейское в Адыгее.

    По предварительным данным, 55-летний житель села из охотничьего ружья застрелил 49-летнего мужчину и 50-летнюю женщину. Затем он отправился на южную окраину села, где убил 23-летнюю девушку, а также ранил 28-летнего мужчину. Источник «Интерфакса» сообщает, что двое погибших  — родственники мужчины: бывшая жена и его дочь, а третий  — сожитель женщины.

    После убийства мужчина ушел в лесополосу, где свел счеты с жизнью.

    Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

    Автор: Денис Коробейников
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