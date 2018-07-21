Порошенко разрешил Нидерландам начать суд по делу о крушении МН17

Киев, 21 июля. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации договора с Нидерландами о международно-правовом сотрудничестве. Документ разрешает Нидерландам начать суд по делу о крушении малайзийского Boeing-777 рейса МН17 в Донбассе, сообщили в пресс-службе украинского президента.

Порошенко ратифицировал соглашение между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17. Этот документ позволяет компетентными органами двух стран совместно работать для уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к атаке на самолет в рамках судебной системы Нидерландов.

«В частности, особенности передачи Украиной Нидерландам уголовного дела, выполнения запроса компетентного органа Нидерландов об обеспечении участия лица в качестве обвиняемого в судебном производстве на территории королевства в режиме видеоконференции», — уточнили в пресс-службе.

Самолет Boeing-777 был сбит в Донбассе в 2014 году. Киев возложил вину на ополченцев, однако, по словам представителей ДНР, на тот момент в их распоряжении не могло быть оружия такой мощности. Предположительно, воздушное судно было атаковано из ЗРК «Бук», который был на вооружении ВСУ. Ряд экспертов подтвердил, что удар был нанесен с позиций, подконтрольных на тот момент украинской армии.

Стоит отметить, что трагедии удалось бы избежать, если бы Киев закрыл воздушное пространство страны сразу же после начала вооруженного конфликта в Донбассе.