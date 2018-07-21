Дамаск считает вопиющим нарушением права закон Израиля о еврейском характере государства

Москва, 21 июля. Дамаск считает вопиющим нарушением международного права принятый на этой неделе в Израиле закон, который утверждает еврейский характер государства, заявил МИД Сирии.

«Закон Израиля является вопиющим нарушением международного права и посягательством на историческое право палестинского народа на их родине и посягательством на их национальное, гуманитарное и культурное существование в Палестине», — говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты подчеркнули, что сирийское правительство решительно осуждает принятый в Израиле закон.

После долгих споров в ночь на 19 июля депутаты Кнессета приняли закон «О национальном характере Государства Израиль». Обсуждение документа сопровождалось долгими спорами, а арабские депутаты демонстративно покинули парламент, когда закон был с небольшим перевесом одобрен.

По их мнению, закон является расистским и унижает все арабское население страны. В частности, он утверждает иврит как государственный язык и лишает статуса официального арабский язык. Кроме того, в документе за Иерусалимом закрепляется статус столицы.