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Дамаск считает вопиющим нарушением права закон Израиля о еврейском характере государства
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    Дамаск считает вопиющим нарушением права закон Израиля о еврейском характере государства

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    Дамаск считает вопиющим нарушением права закон Израиля о еврейском характере государства

    Москва, 21 июля. Дамаск считает вопиющим нарушением международного права принятый на этой неделе в Израиле закон, который утверждает еврейский характер государства, заявил МИД Сирии.

    «Закон Израиля является вопиющим нарушением международного права и посягательством на историческое право палестинского народа на их родине и посягательством на их национальное, гуманитарное и культурное существование в Палестине», — говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.

    Дипломаты подчеркнули, что сирийское правительство решительно осуждает принятый в Израиле закон.

    После долгих споров в ночь на 19 июля депутаты Кнессета приняли закон «О национальном характере Государства Израиль». Обсуждение документа сопровождалось долгими спорами, а арабские депутаты демонстративно покинули парламент, когда закон был с небольшим перевесом одобрен.

    По их мнению, закон является расистским и унижает все арабское население страны. В частности, он утверждает иврит как государственный язык и лишает статуса официального арабский язык. Кроме того, в документе за Иерусалимом закрепляется статус столицы.

    Автор: Василий Котов
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