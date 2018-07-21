Путин обозначил приоритеты работы российской дипслужбы
Москва, 21 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание послов и постоянных представителей России, в ходе которого обозначил главный приоритеты дальнейшей деятельности дипломатической службы. Соответствующая информация приводится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ отметили, что главным событием программы совещания стало именно выступление российского лидера, который открыл первую пленарную сессию.
По информации ведомства, Путин обозначил приоритеты дальнейшей деятельности отечественной дипломатической службы, отметил успехи внешней политики России, а также затронул наиболее важные для нашей страны международные вопросы.
«Главный ориентир – обеспечение благоприятных внешних условий для ускоренного внутреннего развития», — отмечается в комментарии на сайте министерства.
Напомним, что Путин на встрече с послами также говорил о мерах для стабилизации отношений с США.