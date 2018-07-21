Путин обозначил приоритеты работы российской дипслужбы

Москва, 21 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание послов и постоянных представителей России, в ходе которого обозначил главный приоритеты дальнейшей деятельности дипломатической службы. Соответствующая информация приводится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что главным событием программы совещания​​​ стало именно выступление российского лидера, который открыл первую пленарную сессию.

По информации ведомства, Путин обозначил приоритеты дальнейшей деятельности отечественной дипломатической службы, отметил успехи внешней политики России, а также затронул наиболее важные для нашей страны международные вопросы.

«Главный ориентир – обеспечение благоприятных внешних условий для ускоренного внутреннего развития», — отмечается в комментарии на сайте министерства.

Напомним, что Путин на встрече с послами также говорил о мерах для стабилизации отношений с США.