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Samsung рассказала о судьбе Galaxy S+ и Galaxy Note
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    Samsung рассказала о судьбе Galaxy S+ и Galaxy Note

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    Samsung рассказала о судьбе Galaxy S+ и Galaxy Note

    Сеул, 21 июля. Южнокорейская компания Samsung планирует объединить Galaxy S+ и Galaxy Note в одну линейку.

    В организации планируют сократить затраты смартфонного подразделения. В руководстве Samsung рассматривают возможность сделать это путем объединения Galaxy S+ и Galaxy Note в одну линейку. Отмечается, что эти гаджеты в целом похожи, однако есть исключение — наличие у Galay Note стилуса S Pen.

    Samsung рассказала о судьбе Galaxy S+ и Galaxy Note

    Предполагается, что причиной таких изменений мог стать антирекорд по продажам Galaxy S9 и S9+. Южнокорейская компания впервые за несколько лет столкнулась с такой проблемой, поэтому решила пересмотреть ряд вопросов по выпуску продукции.

    Как сообщают источники, окончательное решение будет сделано после того, как аналитики завершат работу над исследованием того, как рынок примет Galaxy Note9, который представят 9 августа.

    Автор: Катерина Иванова
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