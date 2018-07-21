«Монако» предложил за Головина 35 млн евро

Кемерово, 21 июля. Спортивная ассоциация футбольного клуба «Монако» предложила футбольному клубу из Москвы ЦСКА 35 млн евро за трансфер Александра Головина — 22-летнего уроженца Кузбасса, полузащитника сборной России. В настоящее время переговоры ведутся на завершающем этапе.

На данный момент известно, что предложение монегасков устраивает армейцев, потому как московский клуб изначально желал получить за Головина 35 млн евро за трансфер. Теперь у «Монако» есть все шансы выиграть борьбу за российского полузащитника, передает издание «Газета Кемерова».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Головин имеет три предложения от европейских клубов, среди которых лондонский «Челси», «Ювентус» и «Монако». На счету игрока также 23 матча в составе сборной России, в которых он отметился тремя мячами.