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Эксперты объяснили, кто и зачем хочет выпить жидкость из древнего египетского саркофага
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    Эксперты объяснили, кто и зачем хочет выпить жидкость из древнего египетского саркофага

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    Эксперты объяснили, кто и зачем хочет выпить жидкость из древнего египетского саркофага

    Москва, 21 июля. Древний египетский саркофаг с загадочной красной жидкостью и скелетами обнаружили ученые при раскопках в Александрии. После этого в Сети объявились желающие выпить содержимое саркофага. Эксперты объяснили, почему у пользователей возникло такое желание.

    Как передавала газета Metro, петицию на портале Change.org разместила разработчик компьютерных игр, жительница Великобритании Иннес МакКендрик. Она заявила, что из найденной жидкости необходимо создать энергетический напиток, чтобы ее силу могли впитать современные люди.

    «Перед людьми открылась возможность представить более светлое и оптимистичное будущее, в котором погубленную землю рвут на части и пожирают разъяренные египетские боги», — аргументировала автор петиции.

    Петицию британки поддержали порядка 300 человек. Эксперты в этой связи напомнили, что жидкость содержит большое количество ядов от гниения, и ее употребление может привести к летальному исходу.

    Напомним, вскрытие обнаруженного в Александрии черного саркофага началось в четверг, 19 июля. После того, как крышка была приподнята на несколько сантиметров, работы пришлось приостановить из-за выделения ядовитых газов. Образцы неизвестной жидкости планируют передать на изучение. Затем находки поступят в музей.

    Автор: Василий Котов
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