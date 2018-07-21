Людям некуда деваться: экс-депутат Рады предсказал рост эпидемии кишечных инфекций на Украине

Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте предупреждение об эпидемии острых кишечных инфекций в украинском Мариуполе. Причина — несанкционированный слив сточных вод в море.

По данным Роспотребнадзора, только с 6 по 12 июля в Мариуполе зарегистрировано 60 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, более половины из которых приходится на детей. Пострадавшие связывают свое заболевание с купанием в море.

В текущем месяце были зафиксированы нестандартные микробиологические показатели в пробах морской воды из Азовского моря в районе Мариуполя, отметил Роспотребнадзор. Известно, что в городской черте есть несколько несанкционированных стоков канализации, которые не устраняются из-за отсутствия необходимой техники.

«Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — отмечено на сайте ведомства.

По словам Алексея Журавко, бывшего депутата Верховной рады Украины от Херсонской области, проблемы несанкционированных сливов канализационных вод в море и другие водоемы на Украине распространены, поэтому вспышки острых кишечных инфекций скоро будут по всей стране.

«Сточные воды сливают в море не только в Мариуполе, но и в Херсонской области, в Николаеве, в Одессе... Потому что сегодня некому за этим следить, а деньги, выделяемые на коммунальное хозяйство, разворовываются. Так что эпидемия острых кишечных инфекций в Мариуполе — это только начало. В стране, где царит воровство и бесхозяйственность, иначе быть не может. Тем более что сейчас стоит сильная жара, и люди не могут не купаться», — заметил украинский политик в комментарии Федеральному агентству новостей.

Алексей Журавко отметил, что проблема заключается еще и в том, что до украинских санитарных врачей информация о повышенных микробиологических показателях в пробах воды доходит с опозданием. В результате инфекция распространяется, и предпринимать профилактические меры бывает уже поздно.

«Напомню, что сегодня на Украине существуют и большие трудности с хлором из-за закрытия предприятия, который его производил. А обеззараживают питьевую воду в нашей стране только им. Так что кишечную палочку украинцы могут подцепить и из водопроводной воды. Людям некуда деваться в сложившихся обстоятельствах — не пить и не купаться невозможно, поэтому люди вынуждены рисковать здоровьем», — добавил экс-депутат Верховной рады, работавший в V и VI созывах.

Ранее Алексей Журавко рассказывал о катастрофической ситуации в украинском здравоохранении, которая привела к высокой смертности младенцев.