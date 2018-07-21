Курды довели ситуацию в Ракке и Дейр-эз-Зоре до катастрофы: спасти жителей может лишь Дамаск

Издание Euphrates Post опубликовало большую статью, посвященную тяжелой гуманитарной ситуации в оккупированных курдами районах Северо-восточной Сирии. В регионе фактически полностью разрушена система здравоохранения, а проекты по восстановлению ключевых объектов инфраструктуры в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор в действительности никак не реализуются. Подробнее об обстановке в этой части САР читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Многие районы на подконтрольных курдам территориях охвачены эпидемией из-за дефицита чистой питьевой воды, а также из-за практически полного отсутствия медицинских услуг как таковых. Число врачей, которые продолжают работу в полуразрушенных больницах на одном энтузиазме, уменьшается с каждым днем, и они, разумеется, не могут удовлетворить потребности населения, тем более в условиях жары и множества гуманитарных проблем, значительная часть из которых уже достигла критического уровня.

При этом руины многих больниц и других важнейших объектов инфраструктуры, разгромленных ударами ВВС коалиции во главе с США или в ходе перестрелок Демократических сил Сирии (SDF) и «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), остались почти нетронутыми после активной фазы военного противостояния в этом регионе. По данным источников Euphrates Post, в компаниях, которые должны заниматься восстановлением городов, процветает коррупция. Зачастую финансы почти полностью растворяются после одобрения того или иного проекта и выделения средств.

Данные организации чаще всего напрямую подчиняются главарям курдских группировок или представителям международной коалиции. Никакой другой контролирующей инстанции над ними нет, и потому их деятельность подчинена общему порядку хаоса и беззакония, установившемуся на северо-востоке арабской республики.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил в комментарии для ФАН, что под управлением курдов гуманитарная ситуация в регионе, несомненно, продолжит усугубляться. Это уже вызвало волну недовольств местных жителей, однако дальнейшее ухудшение условий жизни и политика репрессий SDF могут спровоцировать по-настоящему мощное восстание населения.

«Обстановка в районах Сирии, занимаемых курдскими вооруженными формированиями, сложная, и, более того, она ухудшается и дальше. Особенно в плане налаживания мирной жизни и восстановления всех необходимых структур жизнеобеспечения. При этом те компании, которые должны непосредственно заниматься этими вопросами, главной целью ставят собственную выгоду. Сами же курдские главари между тем по-прежнему видят своей ключевой задачей создание независимого анклава, а в перспективе и обособленного государства на этих территориях. Поэтому они в первую очередь озабочены не возрождением жизни в регионе, а установлением там собственных структур власти», — заметил наш собеседник.

Тем не менее население больше не может ждать и, к счастью, уже есть подвижки, которые, безусловно, будут способствовать улучшению ситуации на северо-востоке, добавил востоковед. Очевидно, осознав свою неспособность к администрированию, рассчитывая сдержать усиливающийся натиск протестов жителей, курды все же пошли на переговоры с Дамаском.

«Те наметившиеся перспективы сотрудничества с правительством САР — это наилучший способ решения проблемы. Думаю, что эта тенденция будет развиваться. Районы, захваченные курдскими формированиями, достаточно обширные, и многих людей, проживающих там, фактически уже необходимо спасать. Между тем коалиция США, как и курируемые ею бойцы SDF, не уделяют этому внимания. Поэтому необходимо развитие переговоров между Дамаском и «Демократическими силами» с последующим реальным восстановлением мирной жизни в Северо-восточной Сирии. А уже затем должны решаться все вопросы, связанные с правовым статусом курдов, но обязательно в рамках единого государства», — заключил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.