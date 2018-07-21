Сирия, 21 июля. Российский Центр приема, распределения и размещения беженцев был создан в САР. ССА** передала восемь населенных пунктов «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в Даръа. Первая партия боевиков направилась из Эль-Кунейтры в Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: эвакуировали первую партию исламистов из Эль-Кунейтры в Идлиб; нанесли авиаудары по позициям ИГ1 в юго-западной части Даръа.

«Сирийская свободная армия» (ССА): передала восемь населенных пунктов на юго-западе Даръа боевикам «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

«Исламское государство»1: предприняло попытку атаковать САА вблизи города Хейт в Даръа при помощи заминированного автомобиля.

«Тахрир Аш-Шам»: активизировала запуски ударных беспилотников на западе Идлиба; обнаружила СВУ «спящих ячеек» ИГ в городе Салькин в северной части Идлиба.

Провинция Дамаск

Представители Министерства обороны РФ сообщили о создании российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, предназначенного для организации доставки в САР гумпомощи, а также обустройства перемещенных лиц. Сотрудники Центра уже приступили к работам по восстановлению инфраструктуры населенных пунктов, пострадавших во время боевых действий, передает глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков. Известно, что формирование организации было согласовано с сирийским правительством.

Тем временем Франция и Россия совместно направили гуманитарный груз в Восточную Гуту Дамаска, передает новостной портал AFP News. В составе наборов с гумпомощью по большей части находятся медикаменты. Напомним, территории оазиса были полностью зачищены от боевиков вооруженной оппозиции в апреле, после того как отряды антиправительственной группировки «Джейш Аль-Ислам»***** покинули город Дума и были вывезены на север Сирии.

Провинция Даръа

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что члены террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством», заняли новые территории, подконтрольные «Сирийской свободной армии» (ССА), на юго-западе Даръа. По данным военных источников AMN, ССА добровольно передала джихадистам ИГ восемь населенных пунктов. В течение последних 48 часов под контроль «Джейш Халид ибн Аль-Валид» перешли деревни Бакар Аль-Абдали, Джабилия, Макраз, Маалка, Махахид, Абу-Хаджар, Айн-Забида и Сад Джабилия. Напомним, под натиском Сирийской арабской армии (САА) и российских ВКС исламисты вынуждены были либо сдаться правительственным силам, либо перейти на сторону ИГИЛ1. Поскольку возможность урегулирования своего правового статуса с властями САР предоставляется лишь тем боевикам, которые не принимали участие в преступлениях против сирийского народа, наиболее радикальные исламисты приняли решение присоединиться к террористической группировке.

Между тем «Джейш Халид ибн Аль-Валид» уже предприняла попытку атаковать позиции войск САР на линии разграничения сил сторон. Как передает военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq), террористы направили заминированный автомобиль к позициям САА в районе города Хейт, который также был передан «свободной армией» джихадистам ИГ. В свою очередь ВВС Сирии активизировали воздушные атаки опорных пунктов боевиков ИГ недалеко от городов Тасиль и Сахм Аль-Джулян, передает Twitter-канал (NRVR11).

Провинция Идлиб

Новостное агентство Al Masdar News заявляет о том, что отряды незаконных вооруженных формирований, действующих в западной части Идлиба на границе с соседними провинциями Латакия и Хама, повысили свою боевую активность. По данным председателя ЦПВС генерал-майора Алексея Цыганкова, боевики активизировали запуски ударных беспилотников. Кроме того, ранее члены антиправительственных формирований, связанных с «Сирийской свободной армией» (ССА), присоединились к террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам». Это вынуждает Сирийскую арабскую армию (САА) принимать ответные меры. За прошлые сутки в Латакии и Хаме были зафиксированы по меньшей мере четыре случая нарушения режима прекращения огня.

В то же время в Идлибе продолжается подпольная деятельность террористов «Исламского государства». Согласно информации военного источника в сети Telegram (NRVR11), исламистам «Джебхат Ан-Нусры»1*** удалось обнаружить взрывное устройство в городе Салькин к северо-западу от административного центра региона. Отмечается, что исламисты обезвредили СВУ.

Провинция Эль-Кунейтра

Интернет-портал Damascus Now сообщает о том, что 55 автобусов с боевиками и членами их семей выехали из Эль-Кунейтры и направились в провинцию Идлиб по условиям мирного соглашения с правительством САР, заключенного двумя днями ранее. Напомним, исламисты согласились передать занимаемые территории Сирийской арабской армии (САА) после переговоров с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон. Радикалы вооруженной оппозиции обязались оставить все оккупированные ими районы, включая административный центр региона, а также сдать все оружие военнослужащим САА. После эвакуации джихадистов правительственные подразделения вошли в населенный пункт Рухейна.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)