Глава Минвостокразвития РФ: Владивосток мог бы провести летнюю Олимпиаду

Москва, 21 июля. Владивосток может провести летнюю Олимпиаду, об этом заявил глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

«Вот бы летнюю Олимпиаду во Владивостоке. А почему бы и нет?», — написал он в социальной сети Twitter.

Отметим, что президент России Владимир Путин допустил проведение в России летней Олимпиады.

Ранее, глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что Россия пока не подвала заявку на проведение Олимпийских игр. По его словам, руководство страны будет обсуждать этот вопрос через некоторое время.