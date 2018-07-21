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Общество
Глава Минвостокразвития РФ: Владивосток мог бы провести летнюю Олимпиаду
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    Глава Минвостокразвития РФ: Владивосток мог бы провести летнюю Олимпиаду

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    Глава Минвостокразвития РФ: Владивосток мог бы провести летнюю ОлимпиадуМосква, 21 июля. Владивосток может провести летнюю Олимпиаду, об этом заявил глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

    «Вот бы летнюю Олимпиаду во Владивостоке. А почему бы и нет?»,  —  написал он в социальной сети Twitter.

    Отметим, что президент России Владимир Путин допустил проведение в России летней Олимпиады.

    Ранее, глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что Россия пока не подвала заявку на проведение Олимпийских игр. По его словам, руководство страны будет обсуждать этот вопрос через некоторое время.

    Автор: Денис Коробейников
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