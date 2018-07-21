Меню
Общество
Выпускникам вузов МЧС России вручили дипломы на Красной площади
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре и грозах в ночь на воскресенье
Следующая новость
Загрузка...

    Выпускникам вузов МЧС России вручили дипломы на Красной площади

    166

    Выпускникам вузов МЧС России вручили дипломы на Красной площади

    Москва, 21 июля. В субботу на Красной площади в Москве состоялась торжественная церемония вручения дипломов курсантам, студентам и слушателям вузов МЧС России.

    Как передает корреспондент ФАН, также в церемонии приняли участие выпускники из Академии гражданской защиты и Академии Государственной противопожарной службы.

    Выпускникам вузов МЧС России вручили дипломы на Красной площади

    Дипломы с отличием более чем из 600 учащихся получили 183 человека. Выпускники уже узнали, куда они отправятся по распределению нести службу. Многие вернутся в свои родные города. В Федеральную противопожарную службу поступят 1240 человек.

    Рассказывая о годах обучения в вузах МЧС России, молодые специалисты отмечают, что особое внимание уделялось практике. Курсанты дежурили в службах и выезжали на места чрезвычайных происшествий.

    Выпускникам вузов МЧС России вручили дипломы на Красной площади

    На торжественной церемонии также присутствовали представители руководства МЧС России, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, руководство Москвы и Московской области и представители общественности.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.