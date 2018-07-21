Выпускникам вузов МЧС России вручили дипломы на Красной площади

Москва, 21 июля. В субботу на Красной площади в Москве состоялась торжественная церемония вручения дипломов курсантам, студентам и слушателям вузов МЧС России.

Как передает корреспондент ФАН, также в церемонии приняли участие выпускники из Академии гражданской защиты и Академии Государственной противопожарной службы.

Дипломы с отличием более чем из 600 учащихся получили 183 человека. Выпускники уже узнали, куда они отправятся по распределению нести службу. Многие вернутся в свои родные города. В Федеральную противопожарную службу поступят 1240 человек.

Рассказывая о годах обучения в вузах МЧС России, молодые специалисты отмечают, что особое внимание уделялось практике. Курсанты дежурили в службах и выезжали на места чрезвычайных происшествий.

На торжественной церемонии также присутствовали представители руководства МЧС России, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, руководство Москвы и Московской области и представители общественности.