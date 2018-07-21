Фонд ОМС попросил у правительства 400 миллиардов рублей на зарплаты врачам

Москва, 21 июля. Федеральный фонд медицинского страхования России обратился в кабмин за дополнительным финансированием. Ему не хватает 416 миллиардов рублей.

Данная сумма пойдет на увеличение численности врачей, а также выплаты им зарплат. Запланированные сроки финансирования, указанные в проекте фонда — с 2019 по 2021 год. Ранее фонду уже были выделены средства в размере 531 миллиарда рублей. Финансирование потребовались для сохранения заработной платы врачам, уровень которой 2018 году превысил среднюю зарплату по стране в два раза.

По информации РБК, в фонде остались средства на выплаты в 2019 году, однако на остальной период денежных средств не хватает.