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Общество
Фонд ОМС попросил у правительства 400 миллиардов рублей на зарплаты врачам
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    Фонд ОМС попросил у правительства 400 миллиардов рублей на зарплаты врачам

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    Фонд ОМС попросил у правительства 400 миллиардов рублей на зарплаты врачамМосква, 21 июля. Федеральный фонд медицинского страхования России обратился в кабмин за дополнительным финансированием. Ему не хватает 416 миллиардов рублей.

    Данная сумма пойдет на увеличение численности врачей, а также выплаты им зарплат. Запланированные сроки финансирования, указанные в проекте фонда  — с 2019 по 2021 год. Ранее фонду уже были выделены средства в размере 531 миллиарда рублей. Финансирование потребовались для сохранения заработной платы врачам, уровень которой 2018 году превысил среднюю зарплату по стране в два раза.

    По информации РБК, в фонде остались средства на выплаты в 2019 году, однако на остальной период денежных средств не хватает.

    Автор: Денис Коробейников
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