Жалко, маккейны не знают: в Сети отреагировали на признание в США превосходства российского оружия

Вашингтон, 21 июля. Российское ядерное оружие в несколько раз превосходит по мощности американское. Об этом заявила группа американских экспертов, состоящих из экс-сотрудников ЦРУ и Сил специальных операций США.

Во время исследования они сравнивали между собой мощности ядерных бомб. Так, бомбы «Малыш» и «Толстяк», которые американцы скинули на город Хиросиму и Нагасаки обладали мощностью 15 и 21 килотонну. Современные ядерные ракеты армии США обладают намного большей мощностью. У Trident она составляет 100 килотонн, а у Minuteman — 475.

Однако российские баллистические ракеты превосходят эти показатели. Так, ракета «Сармат» обладает мощностью 50 000 килотонн, а торпеда «Статус -6» - 100 000 килотонн. Они мощнее американских на 5,5 и 11,1 раза, сообщает телеканал «360».

Российские пользователи прокомментировали исследование американцев.

«Пентагон, видимо, денег хочет на модернизацию и перевооружение», — написал пользователь под ником Ilya Gamzin

Пользователь с ником Gasi Burzhuev напомнил, что американским политикам нужно помнить про результаты исследований, когда они пытаются говорить с позиции силы.