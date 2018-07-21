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Жалко, маккейны не знают: в Сети отреагировали на признание в США превосходства российского оружия
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    Жалко, маккейны не знают: в Сети отреагировали на признание в США превосходства российского оружия

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    Эксперты: российское ядерное оружие превосходит американскоеВашингтон, 21 июля. Российское ядерное оружие в несколько раз превосходит по мощности американское. Об этом заявила группа американских экспертов, состоящих из экс-сотрудников ЦРУ и Сил специальных операций США.

    Во время исследования они сравнивали между собой мощности ядерных бомб. Так, бомбы «Малыш» и «Толстяк», которые американцы скинули на город Хиросиму и Нагасаки обладали мощностью 15 и 21 килотонну. Современные ядерные ракеты армии США обладают намного большей мощностью. У Trident она составляет 100 килотонн, а у Minuteman  — 475.

    Однако российские баллистические ракеты превосходят эти показатели. Так, ракета «Сармат» обладает мощностью 50 000 килотонн, а торпеда «Статус -6» - 100 000 килотонн.  Они мощнее  американских на 5,5 и 11,1 раза, сообщает телеканал «360».

    Российские пользователи прокомментировали исследование американцев.

    «Пентагон, видимо, денег хочет на модернизацию и перевооружение»,  — написал пользователь под ником Ilya Gamzin

    Пользователь с ником Gasi Burzhuev напомнил, что американским политикам нужно помнить про результаты исследований, когда они пытаются говорить с позиции силы.

    «Жалко,  что об этом не знают маккейны, желающие говорить с Россией с позиции силы»,  — написал он.

    Автор: Денис Коробейников
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