Жалко, маккейны не знают: в Сети отреагировали на признание в США превосходства российского оружия
Вашингтон, 21 июля. Российское ядерное оружие в несколько раз превосходит по мощности американское. Об этом заявила группа американских экспертов, состоящих из экс-сотрудников ЦРУ и Сил специальных операций США.
Во время исследования они сравнивали между собой мощности ядерных бомб. Так, бомбы «Малыш» и «Толстяк», которые американцы скинули на город Хиросиму и Нагасаки обладали мощностью 15 и 21 килотонну. Современные ядерные ракеты армии США обладают намного большей мощностью. У Trident она составляет 100 килотонн, а у Minuteman — 475.
Однако российские баллистические ракеты превосходят эти показатели. Так, ракета «Сармат» обладает мощностью 50 000 килотонн, а торпеда «Статус -6» - 100 000 килотонн. Они мощнее американских на 5,5 и 11,1 раза, сообщает телеканал «360».
Российские пользователи прокомментировали исследование американцев.
«Пентагон, видимо, денег хочет на модернизацию и перевооружение», — написал пользователь под ником Ilya Gamzin
Пользователь с ником Gasi Burzhuev напомнил, что американским политикам нужно помнить про результаты исследований, когда они пытаются говорить с позиции силы.
«Жалко, что об этом не знают маккейны, желающие говорить с Россией с позиции силы», — написал он.