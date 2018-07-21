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Общество
Режим ЧС ввели в Благовещенске из-за непогоды
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре и грозах в ночь на воскресенье
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    Режим ЧС ввели в Благовещенске из-за непогоды

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    Режим ЧС ввели в Благовещенске из-за непогоды

    Благовещенск, 21 июля. В Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных гроз, ливней и шквалистого ветра, сообщили представители городской администрации.

    Жители Амурской области страдают от непогоды. В субботу, 21 июля, власти Благовещенска даже ввели режим ЧС.

    «Управление по делам ГОЧС Благовещенска со ссылкой на Амурский ЦГМС предупреждает, что 21 и 22 июля в Благовещенске ожидаются очень сильные дожди, ливни с грозами, шквалистые порывы ветра 19–24 метров в секунду», — заметили в городской администрации.

    Режим ЧС ввели в Благовещенске из-за непогоды

    Предполагается, что сильные ливни приведут к повышению уровня воды во всех реках.

    Автор: Катерина Иванова
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