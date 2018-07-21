Режим ЧС ввели в Благовещенске из-за непогоды

Благовещенск, 21 июля. В Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных гроз, ливней и шквалистого ветра, сообщили представители городской администрации.

Жители Амурской области страдают от непогоды. В субботу, 21 июля, власти Благовещенска даже ввели режим ЧС.

«Управление по делам ГОЧС Благовещенска со ссылкой на Амурский ЦГМС предупреждает, что 21 и 22 июля в Благовещенске ожидаются очень сильные дожди, ливни с грозами, шквалистые порывы ветра 19–24 метров в секунду», — заметили в городской администрации.

Предполагается, что сильные ливни приведут к повышению уровня воды во всех реках.