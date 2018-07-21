«Русал» сделал США предложения по снятию санкций

Москва, 21 июля. Российская компания «Русал» сформировала предложения для министерства финансов США, принятие которых может привести к снятию санкций Вашингтона против предприятия. Об этом сообщил глава финансового ведомства США Стивен Мнучин в интервью для Reuters.

Издание напоминает, что «Русал» угодил в «черный список» Соединенных Штатов в апреле 2018 года наряду с другими крупными российскими компаниями, бенефициаром которых является бизнесмен Олег Дерипаска.

Санкции Вашингтона предполагают блокировку активов в Соединенных Штатах, а также запрет на торговлю с компаниями из «черного списка» для американских граждан и предпринимателей.

Ранее Газета.ru сообщала о намерении правительства России оказать поддержку компании «Русал», чтобы снизить негативные эффекты от ограничительных мер Вашингтона.