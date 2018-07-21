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Ученые установили, что аспирин может быть полезен в лечении рака
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    Ученые установили, что аспирин может быть полезен в лечении рака

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    Ученые установили, что аспирин может быть полезен в лечении рака

    Вашингтон, 21 июля. Группа американских ученых из госпиталя в Хантингтоне установили, что ежедневный прием аспирина в небольших дозах снижает рис возникновения и развития рака яичников. Об этом сообщает журнал MedicalXpress.

    По результатам исследований специалисты пришли к заключению, что употребление аспирина на ежедневной основе снижает риск заболевания раком яичников на 10%. Между тем, специалисты призвали к осторожному употреблению аспирина.

    «Результаты работы подтверждают, что аспирин может сократить риск заболевания раком яичников, однако, прежде чем рекомендовать его к ежедневному употреблению, необходимо провести ещё ряд исследований», — пишет MedicalXpress.

    Ранее японским медикам удалось успешно применить стволовые клетки для лечения заболеваний сердца. Об этом писал телеканал «360».

    Автор: Сергей Свазовский
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