Ученые установили, что аспирин может быть полезен в лечении рака

Вашингтон, 21 июля. Группа американских ученых из госпиталя в Хантингтоне установили, что ежедневный прием аспирина в небольших дозах снижает рис возникновения и развития рака яичников. Об этом сообщает журнал MedicalXpress.

По результатам исследований специалисты пришли к заключению, что употребление аспирина на ежедневной основе снижает риск заболевания раком яичников на 10%. Между тем, специалисты призвали к осторожному употреблению аспирина.

«Результаты работы подтверждают, что аспирин может сократить риск заболевания раком яичников, однако, прежде чем рекомендовать его к ежедневному употреблению, необходимо провести ещё ряд исследований», — пишет MedicalXpress.

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