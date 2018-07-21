Названы подозреваемые, расстрелявшие полицейских в Дагестане

Махачкала, 21 июля. Дагестанских полицейских в Кизилюрте обстреляли боевики из «хасавюртовской» бандгруппы, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Источник РИА Новости сообщил, что «наряд ДПС обстреляли боевики из «хасавюртовской» бандгруппы».

Источник ТАСС в полиции сообщил, что группа боевиков причастна к разрушению могилы мусульманского шейха Саид Афанди Чиркейского, погибшего в результате теракта в августе 2012 года.

В ночь на 9 мая двое неизвестных разрушили могилу шейха Саида Афанди Чиркейского в Дагестане. Шейх Саид Афанди Чиркейский, один из крупных духовных лидеров Северного Кавказа, погиб 2012 году. Террористка пришла в его дом, прикинувшись паломницей, и подорвала себя. Жертвами теракта стали семь человек.

Вечером в пятницу, как сообщал RT, преступники на автомобиле «Лада» обстреляли проезжавшую мимо служебную машину. Двое полицейских погибли на месте.

Как сообщалось ранее, глава МВД республики находится на месте преступления. По тревоге был поднят весь личный состав полиции, введен план «Сирена».

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео с места нападения.