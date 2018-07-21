S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом

Нью-Йорк, 21 июля. Аналитическое агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом со стабильным прогнозом. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы подтверждаем наш рейтинг BBB-/A-3 для иностранной валюты и BBB/A-2 для местной валюты по суверенному кредитному рейтингу России. Прогноз стабильный», — отмечает агентство.

В Standard & Poor’s не исключили, что в ближайшие два года суверенный рейтинг России может улучшится. Главным условием для таких изменений является ускорение темпов роста российской экономики и увеличение размера ВВП на душу населения, пишет ТАСС.

Следует отметить, что агентство Standard & Poor’s входит в так называемую «большую тройку» международных рейтинговых агентств. К «большой тройке» относят также Moody's и FitchRatings, напоминает Газета.ru.