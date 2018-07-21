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Бизнесмен Мамут вернулся к управлению Rambler Group
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    Бизнесмен Мамут вернулся к управлению Rambler Group

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    Бизнесмен Мамут вернулся к управлению Rambler Group

    Москва, 21 июля. Бизнесмен Александр Мамут вошел в управляющий комитет, который будет координировать ключевые бизнес направления Rambler Group.

    Как сообщает пресс-служба компании, помимо него в комитет вошли исполнительный директор фонда A&NN Надежда Ермакова, руководитель направления стратегии и инвестиций компании Рафаэль Абрамян и миноритарный акционер группы Екатерина Лапшина. Мамут управлял группой в 2014 году. Компанию он покинул год спустя.

    Гендиректор Роман Линин покидает Rambler Group. В сообщении компания выразила ему благодарность, за успешное объединение кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино».

    Rambler Group — холдинг, куда входят такие издания как Lenta.ru, Gazeta.ru, «Синема Парк», «Формула Кино», издательская группа «Азбука-Аттикус» и онлайн-кинотеатр «Окко».

    В марте «Газета.ру» сообщала, что при объединении Rambler&Co, «Синема Парк», «Формула Кино», «Азбука-Аттикус» в единой структуре произошло обновление в кадровом составе. В частности, на должность директора по развитию бизнеса Rambler&Co была назначена Марина Россинская.

    Автор: Олеся Волкова
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