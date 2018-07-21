Отец Бутиной рассказал, чем занималась его дочь в США

Москва, 21 июля. Отец задержанной накануне в Соединенных Штатах Марии Бутиной рассказал о том, чем занималась в США его дочь. Валерий Бутин дал интервью в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Мария напряженно училась. Учитывая, что осваивать информацию приходилось не на родном языке, нагрузка была очень серьезной.

«Занималась она обучением. Плотно, ежедневно. Естественно, нагрузка очень высокая при обучении. Это не родной язык. Это масса незнакомых терминов. То есть ей приходилось, ну, практически сутками учиться. Это очень напряженный график», — сказал папа задержанной.

Он выразил убеждение, что его дочь не совершала никаких противоправных деяний.

«Ну, определенным кругам, видимо, есть какой-то интерес в этом. То, что она не совершала ничего противоправного, я в этом уверен», — полагает Бутин.

Ранее стало известно, что суд в Соединенных штатах избрал для Марии Бутиной меру пресечения. Об этом писала Газета.ru.