Весь личный состав полиции Дагестана поднят по тревоге после убийства сотрудников ДПС

Махачкала, 21 июля. Весь личный состав Кизилюртовского района МВД Дагестана поднят по тревоге после нападения на наряд ДПС.

По данным представителя регионального управления МВД РФ, глава МВД Дагестана уже находится на месте преступления. По тревоге был поднят весь личный состав Кизилюртовского района республики.

В регионе введен план «Сирена», согласно которому личный состав подразделения полиции поднимается по тревоге для розыска особо опасных преступников.

Вечером в пятницу, как сообщала «Газета.ру», произошло нападение на наряд ДПС на трассе Стальск — Кизлюрт.

Представитель МВД сообщил РИА Новости, что преступники на автомобиле «Лада» обстреляли проезжавшую мимо служебную машину из автоматического оружия. В машине находились трое сотрудников ДПС ГИБДД МВД. Двое из них скончались от полученных ранений на месте.

Преступникам удалось скрыться.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места нападения на полицейских.