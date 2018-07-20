Донецк, 20 июля. Украинские силовики подорвались на собственных минах у населенного пункта Марьинка в Донбассе. Об этом сообщает оперативное командование Донецкой народной республики.

Отмечается, что Марьинка подконтрольна киевским властям.

«В районе населенного пункта Марьинка около 21.10 (аналогично по мск.) произошел подрыв на мине. Военнослужащие ВСУ на легковом автомобиле камуфлированного окраса не справились с управлением автомобиля, в результате чего был совершен наезд на установленные вооруженными силами Украины мины с последующим взрывом», — указывается в заявлении ведомства республики.

Накануне постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ призвал украинские вооруженные силы отвести военную технику от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом писала Газета.ru. Издание указывало, что Украиной были допущены серьезные нарушения на линиях отвода.