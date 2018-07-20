Израильский солдат погиб под палестинским обстрелом на границе сектора Газа

Тель-Авив, 20 июля. Израильский военнослужащих погиб, попав под палестинский обстрел на границе сектора Газа, сообщает пресс-служба армии Израиля.

В сообщении уточняется, что солдат погиб при выполнении боевой задачи у южной части сектора Газа. Группа террористов открыла огонь по военнослужащим. Одни из них получил ранения и позже скончался.

Представитель армейской пресс-службы Йонатан Конрикус заявил журналистам, что данный инцидент Израиль «не может оставить без ответа».

Израиль нанес удары по пограничным позициям ХАМАС, где погибли не менее трех человек. Позднее началась массированная бомбежка объектов в глубине сектора Газа, которая продолжается не менее трех часов.

Как сообщала «Газета.ру», израильские военные засекли запуск трех ракет с территории сектора Газа, которые перехватила система ПВО «Железный купол».