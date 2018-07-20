Россия ожидает новых побед над Украиной в рамках ВТО  

Москва, 20 июля. После победы над Украиной в споре о пошлинах над удобрениями в рамках Всемирной торговой организации Россия ожидает новых аналогичных успехов. Об этом сообщает ТАСС.

«Победа в споре с Украиной — первая победа России в споре в ВТО. Россия ожидает позитивных результатов и по другим спорам» — отмечается на сайте Министерства экономического развития России.

О победе России над Украиной по иску в арбитраж ВТО ранее сообщала Газета.ru. Издание напомнило, что Киев ввел антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония из Российской Федерации.

В Москве сочли, что эти меры противоречат Соглашению ВТО по тарифам и торговле и другим международным договорам, обязательным для членов организации. Арбитраж ВТО в этом споре принял сторону России. В Москве полагают, что этот успех станет отнюдь не последним.