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Россия ожидает новых побед над Украиной в рамках ВТО  
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    Россия ожидает новых побед над Украиной в рамках ВТО  

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    Россия ожидает новых побед над Украиной в рамках ВТО  

    Москва, 20 июля. После победы над Украиной в споре о пошлинах над удобрениями в рамках Всемирной торговой организации Россия ожидает новых аналогичных успехов. Об этом сообщает ТАСС.

    «Победа в споре с Украиной  — первая победа России в споре в ВТО. Россия ожидает позитивных результатов и по другим спорам» — отмечается на сайте Министерства экономического развития России.

    О победе России над Украиной по иску в арбитраж ВТО ранее сообщала Газета.ru. Издание напомнило, что Киев ввел антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония из Российской Федерации.

    В Москве сочли, что эти меры противоречат Соглашению ВТО по тарифам и торговле и другим международным договорам, обязательным для членов  организации. Арбитраж ВТО в этом споре принял сторону России. В Москве полагают, что этот успех станет отнюдь не последним.

    Автор: Сергей Свазовский
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