«Президент всех выслушает»: эксперт рассказал о внимании Путина к пенсионной реформе

Москва, 20 июля. Президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание пенсионной реформе, поскольку она касается миллионов россиян, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

В интервью Nation News эксперт подчеркнула, что «сейчас начинается самое интересное в процессе настройки пенсионного законодательства».

«Президент продемонстрировал, что уделяет ситуации с пенсиями огромное внимание. Процесс изменения пенсионного законодательства государству необходим. Но этот процесс будет идти максимально взвешенно, тщательно, президент рассмотрит все поправки, всех выслушает, все точки зрения», — уверена эксперт.

По мнению Федоровой, это дает уверенность в том, что решения по реформе будут максимально взвешенными.

Эксперт отметила, что теперь наступил момент масштабной общественной дискуссии, консультаций с экспертами. И, по ее словам, глава государства, будет лично контролировать процесс настройки пенсионного законодательства.

В пятницу Путин, говоря об изменениях в пенсионном законодательстве, заявил, что вопрос очень чувствительный и ему не нравится ни один из вариантов, сообщала «Газета.ру».

Ранее Госдума приняла законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве в первом чтении, сообщал RT. Срок приема поправок к законопроекту продлен до 24 сентября.