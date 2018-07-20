«Президент всех выслушает»: эксперт рассказал о внимании Путина к пенсионной реформе
Москва, 20 июля. Президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание пенсионной реформе, поскольку она касается миллионов россиян, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.
В интервью Nation News эксперт подчеркнула, что «сейчас начинается самое интересное в процессе настройки пенсионного законодательства».
«Президент продемонстрировал, что уделяет ситуации с пенсиями огромное внимание. Процесс изменения пенсионного законодательства государству необходим. Но этот процесс будет идти максимально взвешенно, тщательно, президент рассмотрит все поправки, всех выслушает, все точки зрения», — уверена эксперт.
По мнению Федоровой, это дает уверенность в том, что решения по реформе будут максимально взвешенными.
Эксперт отметила, что теперь наступил момент масштабной общественной дискуссии, консультаций с экспертами. И, по ее словам, глава государства, будет лично контролировать процесс настройки пенсионного законодательства.
В пятницу Путин, говоря об изменениях в пенсионном законодательстве, заявил, что вопрос очень чувствительный и ему не нравится ни один из вариантов, сообщала «Газета.ру».
Ранее Госдума приняла законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве в первом чтении, сообщал RT. Срок приема поправок к законопроекту продлен до 24 сентября.